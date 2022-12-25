Вильфанд дал прогноз погоды на новогоднюю ночь 26 декабря 2022 в 04:01 Размер текста - 17 + В некоторых регионах 31 декабря будет холоднее климатической нормы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В большинстве регионов России в новогоднюю ночь будет «мягкая» погода с температурой в пределах или выше нормы. В Сибирском федеральном округе будет холоднее, чем обычно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «На 80% территории страны температура прогнозируются около и выше нормы. Наиболее заметные отрицательные аномалии ожидаются в Сибирском федеральном округе», — сообщил Роман Вильфанд ТАСС. По его данным, холоднее на 4-5 градусов ниже нормы будет в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях. В Тюменской области температура будет на 8-10 ниже, чем обычно. В Москве 31 декабря будет до +2 градусов. Возможны небольшие осадки. Ранее Роман Вильфанд пояснял, что потепление связано с тем, что часть территории России накрыл циклон. Так, в Москве установилась погода, характерная для октября. Температура воздуха 24—25 декабря там была выше нормы на 6-7 градусов. В большинстве регионов России в новогоднюю ночь будет «мягкая» погода с температурой в пределах или выше нормы. В Сибирском федеральном округе будет холоднее, чем обычно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «На 80% территории страны температура прогнозируются около и выше нормы. Наиболее заметные отрицательные аномалии ожидаются в Сибирском федеральном округе», — сообщил Роман Вильфанд ТАСС. По его данным, холоднее на 4-5 градусов ниже нормы будет в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях. В Тюменской области температура будет на 8-10 ниже, чем обычно. В Москве 31 декабря будет до +2 градусов. Возможны небольшие осадки. Ранее Роман Вильфанд пояснял, что потепление связано с тем, что часть территории России накрыл циклон. Так, в Москве установилась погода, характерная для октября. Температура воздуха 24—25 декабря там была выше нормы на 6-7 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям