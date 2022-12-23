В Пермском крае суд отправил в колонию группу наркоторговцев

23 декабря 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Участники группы получили от восьми до десяти лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае осудили троих мужчин и женщину, которые занимались продажей наркотиков через интернет-магазин. Они были признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере, а также их незаконном хранении. «В течении 2021 года подсудимые посредством крупного интернет-магазина осуществляли реализацию синтетических наркотиков на территории Пермского края и Свердловской области. Деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками полиции в декабре 2021 года, когда у одного из соучастников на региональной автодороге Очер-Верещагино было изъято 9 кг запрещенных веществ, приготовленных к сбыту», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Еще двоих соучастников задержали при попытке забрать часть партии наркотиков и сбыть в Свердловской области. Очерский районный суд назначил троим мужчинам от восьми до десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима со штрафами от 100 до 150 тысяч рублей. Женщину приговорили к девяти годам колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.

В Пермском крае осудили троих мужчин и женщину, которые занимались продажей наркотиков через интернет-магазин. Они были признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере, а также их незаконном хранении. «В течении 2021 года подсудимые посредством крупного интернет-магазина осуществляли реализацию синтетических наркотиков на территории Пермского края и Свердловской области. Деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками полиции в декабре 2021 года, когда у одного из соучастников на региональной автодороге Очер-Верещагино было изъято 9 кг запрещенных веществ, приготовленных к сбыту», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Еще двоих соучастников задержали при попытке забрать часть партии наркотиков и сбыть в Свердловской области. Очерский районный суд назначил троим мужчинам от восьми до десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима со штрафами от 100 до 150 тысяч рублей. Женщину приговорили к девяти годам колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.