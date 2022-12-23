Путин отметил свердловчан государственными наградами

Президент Российской Федерации наградил 12 свердловчан государственными наградами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин отметил государственными наградами 12 свердловчан. Об этом говорится в указе президента РФ.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом дружбы: представителя „Уралэлектромеди“ Михаила Черепанова. Медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени: представителей „ЕВРАЗа Нижнетагильского металлургического комбината“ Вадима Банникова, Александра Мартынова, Андрея Севастьянова, Александра Сергеева, Сергея Богданова и Елену Грачеву, представителей „Уралэлектромеди“ Эдуарда Беклемышева и Олега Берняева», — сказано в в указе.

Также присвоено почетное звание: «Заслуженный врач РФ» директору «Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества» Галине Мальгиной. За заслуги в научной деятельности присвоено почетное звание: «Заслуженный деятель науки РФ» профессору «Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества» Гузеле Чистяковой и профессору «Уральского государственного медицинского университета» Надежде Давыдовой

Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил свердловского депутата Госдумы. Политик удостоился высокой награды за активную работу в парламенте.