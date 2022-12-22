В ХМАО подрядчику назвали срок для исправления ледовой скульптуры Снегурочки после критики жителей. Фото

В Нижневартовске подрядчику дали два дня, чтобы исправить ледовую скульптуру Снегурочки и снежный городок после критики жителей

23 декабря 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Подрядчик переделал лицо Снегурочки, а торс оставил прежним Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики © администрации Нижневартовска В Нижневартовске работники подрядной организации ООО «Проминвестэнерго» после обрушившейся критики жителей занялись переделкой новогоднего городка: лицо скандальной Снегурочки доработали, а зайца, который также не понравился нижневартовцам, демонтировали. Вице-мэр по ЖКХ Сергей Сериков дал подрядчику два дня, чтобы устранить замечания, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе администрации города. «Подрядчик переделал лицо Снегурочки. Ледяного зайца, которого также раскритиковали вартовчане, демонтировали. Городок осмотрели члены общественной палаты и заместитель главы города по ЖКХ Сергей Сериков. Общественники вынесли вердикт, что не все фигуры соответствуют эскизу. Заказчики дали два дня на устранение замечаний», — прокомментировали в пресс-службе. Сериков отметил, что после замечаний общественников предстоит доработать и горки. «Они готовы к эксплуатации, все необходимые разрешительные документы получены. Но по ним также есть замечания общественников, которые нужно устранить в кратчайшие сроки. Горки придется набить снегом плотнее», — сообщил вице-мэр. Ранее URA.RU писало, что подрядчик не завершил работу по установке городка в срок. По данным пресс-службы, срок сдачи работ, установленный по условиям муниципального контракта на 19 декабря, перенесли на 24 декабря из-за морозов. Лицо Снегурочки доработали после скандала в соцсетях Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики © администрации Нижневартовска Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске работники подрядной организации ООО «Проминвестэнерго» после обрушившейся критики жителей занялись переделкой новогоднего городка: лицо скандальной Снегурочки доработали, а зайца, который также не понравился нижневартовцам, демонтировали. Вице-мэр по ЖКХ Сергей Сериков дал подрядчику два дня, чтобы устранить замечания, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе администрации города. «Подрядчик переделал лицо Снегурочки. Ледяного зайца, которого также раскритиковали вартовчане, демонтировали. Городок осмотрели члены общественной палаты и заместитель главы города по ЖКХ Сергей Сериков. Общественники вынесли вердикт, что не все фигуры соответствуют эскизу. Заказчики дали два дня на устранение замечаний», — прокомментировали в пресс-службе. Сериков отметил, что после замечаний общественников предстоит доработать и горки. «Они готовы к эксплуатации, все необходимые разрешительные документы получены. Но по ним также есть замечания общественников, которые нужно устранить в кратчайшие сроки. Горки придется набить снегом плотнее», — сообщил вице-мэр. Ранее URA.RU писало, что подрядчик не завершил работу по установке городка в срок. По данным пресс-службы, срок сдачи работ, установленный по условиям муниципального контракта на 19 декабря, перенесли на 24 декабря из-за морозов.