В Нижневартовске подрядчик сорвал срок сдачи новогоднего городка

20 декабря 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске не успели достроить новогодний городок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) подрядная организация ООО «Проминвестэнерго» не завершила работы по установке новогоднего городка в срок. Согласно данным контракта, размещенного на сайте государственных закупок, сдать работы подрядчик должен был 19 декабря, сообщает корреспондент URA.RU «На площади Нефтяников до сих пор ведутся работы по установке снежных фигур, на 20 декабря они еще не готовы и находятся в деревянных коробах. Согласно условиям контракта, устройство новогодних ледяных и снежных скульптурных композиций, ледяных горок, указанных в техническом задании, в полном объеме — не позднее 19 декабря», — передает корреспондент. В пресс-службе мэрии Нижневартовска на запрос URA.RU о причинах срыва сроков и возможных санкциях, которые грозят подрядной организации, на момент публикации новости не ответили. По условиям контракта, ориентировочная дата открытия городка — 24 декабря, но сроки сдачи могут быть скорректированы заказчиком из-за погоды. Стоимость установки горок и фигур — 6,8 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало о том, что жители Нижневартовска раскритиковали горки для катания, установленные на площади Нефтяников и в парке Победы. Деревянные горки, по мнению вартовчан, выглядят менее безопасно, чем снежные.

В Нижневартовске (ХМАО) подрядная организация ООО «Проминвестэнерго» не завершила работы по установке новогоднего городка в срок. Согласно данным контракта, размещенного на сайте государственных закупок, сдать работы подрядчик должен был 19 декабря, сообщает корреспондент URA.RU «На площади Нефтяников до сих пор ведутся работы по установке снежных фигур, на 20 декабря они еще не готовы и находятся в деревянных коробах. Согласно условиям контракта, устройство новогодних ледяных и снежных скульптурных композиций, ледяных горок, указанных в техническом задании, в полном объеме — не позднее 19 декабря», — передает корреспондент. В пресс-службе мэрии Нижневартовска на запрос URA.RU о причинах срыва сроков и возможных санкциях, которые грозят подрядной организации, на момент публикации новости не ответили. По условиям контракта, ориентировочная дата открытия городка — 24 декабря, но сроки сдачи могут быть скорректированы заказчиком из-за погоды. Стоимость установки горок и фигур — 6,8 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало о том, что жители Нижневартовска раскритиковали горки для катания, установленные на площади Нефтяников и в парке Победы. Деревянные горки, по мнению вартовчан, выглядят менее безопасно, чем снежные.