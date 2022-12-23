В свердловский город привезли машину из фильма «Назад в будущее»

В коллекции музейного комплекса УГМК насчитывается порядка 12 тысяч экспонатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Верхнюю Пышму (Свердловская область) привезли машину из фильма «Назад в будущее» DeLorean DMC-12. Автомобиль находится в музейном комплексе УГМК военной и гражданской техники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе музейного комплекса УГМК.

«Легендарная машина DeLorean DMC-12 выпускалась в 1981 году. Мы собираем экземпляры, которые являются наиболее значимыми для автоиндустрии. Данная машина вошла в этот список», — отметили в УГМК.

В настоящее время данная марка автомобиля не выпускается. До прекращения производства в 1983 году было изготовлено около девяти тысяч экземпляров.