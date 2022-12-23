В свердловский город привезли машину из фильма «Назад в будущее»

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Музей автомобильной техники УГМК. Свердловская область, Верхняя Пышма, ретро автомобили, зил-111а, музей автомобильной техники угмк
В коллекции музейного комплекса УГМК насчитывается порядка 12 тысяч экспонатов Фото:

В Верхнюю Пышму (Свердловская область) привезли машину из фильма «Назад в будущее» DeLorean DMC-12. Автомобиль находится в музейном комплексе УГМК военной и гражданской техники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе музейного комплекса УГМК.

«Легендарная машина DeLorean DMC-12 выпускалась в 1981 году. Мы собираем экземпляры, которые являются наиболее значимыми для автоиндустрии. Данная машина вошла в этот список», — отметили в УГМК.

В настоящее время данная марка автомобиля не выпускается. До прекращения производства в 1983 году было изготовлено около девяти тысяч экземпляров.

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В Верхнюю Пышму (Свердловская область) привезли машину из фильма «Назад в будущее» DeLorean DMC-12. Автомобиль находится в музейном комплексе УГМК военной и гражданской техники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе музейного комплекса УГМК. «Легендарная машина DeLorean DMC-12 выпускалась в 1981 году. Мы собираем экземпляры, которые являются наиболее значимыми для автоиндустрии. Данная машина вошла в этот список», — отметили в УГМК. В настоящее время данная марка автомобиля не выпускается. До прекращения производства в 1983 году было изготовлено около девяти тысяч экземпляров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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