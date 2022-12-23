Путин призвал предприятия ОПК быстро обеспечить всех военных боеприпасами 23 декабря 2022 в 20:40 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что скорейшее обеспечение военных боеприпасами — Важнейшая задача ОПК Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин призвал предприятия Оборонно-промышленного комплекса как можно скорее обеспечить боеприпасами всех военнослужащих. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания по обеспечению потребностей ВС РФ. «Важнейшая задача предприятий ОПК — обеспечить все подразделения и передовые части вооружением и боеприпасами в короткий срок», — заявил Владимир Путин. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». Ранее Путин нанес визит в Тулу с целью проведения совещание с руководством ОПК по обеспечению потребностей вооруженных сил. Также он посетил машиностроительный завод «Щегловский вал». Президент России Владимир Путин призвал предприятия Оборонно-промышленного комплекса как можно скорее обеспечить боеприпасами всех военнослужащих. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания по обеспечению потребностей ВС РФ. «Важнейшая задача предприятий ОПК — обеспечить все подразделения и передовые части вооружением и боеприпасами в короткий срок», — заявил Владимир Путин. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». Ранее Путин нанес визит в Тулу с целью проведения совещание с руководством ОПК по обеспечению потребностей вооруженных сил. Также он посетил машиностроительный завод «Щегловский вал». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям