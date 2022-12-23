Путин призвал предприятия ОПК быстро обеспечить всех военных боеприпасами

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что скорейшее обеспечение военных боеприпасами — Важнейшая задача ОПК Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин призвал предприятия Оборонно-промышленного комплекса как можно скорее обеспечить боеприпасами всех военнослужащих. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания по обеспечению потребностей ВС РФ.

«Важнейшая задача предприятий ОПК — обеспечить все подразделения и передовые части вооружением и боеприпасами в короткий срок», — заявил Владимир Путин. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».

Ранее Путин нанес визит в Тулу с целью проведения совещание с руководством ОПК по обеспечению потребностей вооруженных сил. Также он посетил машиностроительный завод «Щегловский вал».

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Президент России Владимир Путин призвал предприятия Оборонно-промышленного комплекса как можно скорее обеспечить боеприпасами всех военнослужащих. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания по обеспечению потребностей ВС РФ. «Важнейшая задача предприятий ОПК — обеспечить все подразделения и передовые части вооружением и боеприпасами в короткий срок», — заявил Владимир Путин. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». Ранее Путин нанес визит в Тулу с целью проведения совещание с руководством ОПК по обеспечению потребностей вооруженных сил. Также он посетил машиностроительный завод «Щегловский вал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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