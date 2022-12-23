Путин призвал предприятия ОПК быстро обеспечить всех военных боеприпасами

Владимир Путин заявил, что скорейшее обеспечение военных боеприпасами — Важнейшая задача ОПК
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин призвал предприятия Оборонно-промышленного комплекса как можно скорее обеспечить боеприпасами всех военнослужащих. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания по обеспечению потребностей ВС РФ.
«Важнейшая задача предприятий ОПК — обеспечить все подразделения и передовые части вооружением и боеприпасами в короткий срок», — заявил Владимир Путин. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».
Ранее Путин нанес визит в Тулу с целью проведения совещание с руководством ОПК по обеспечению потребностей вооруженных сил. Также он посетил машиностроительный завод «Щегловский вал».
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