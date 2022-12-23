23 декабря 2022

В Кремле рассказали, откуда Путин узнает о событиях СВО

Песков: Путин получает достоверную информацию об СВО из нескольких источников
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Открытие экспозиции в честь 100-летнего юбилея органов безопасности России. Челябинск, герб, внешняя разведка, гру
Песков: Путин получает достоверную информацию об СВО из ряда источников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин получает достоверную информацию о ходе спецоперации из нескольких источников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент, так же как и раньше, имеет несколько каналов получения информации. Любые утверждения, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности», — рассказал Песков, слова которого приводит газета Wall Street Journal. Сообщение пресс-секретаря президента обусловлено недавно вышедшей статьей WSJ: в издании заявили, что Путин якобы получает неактуальную информацию от агентов ФСБ.

Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса. Ранее Путин в ходе совещания по вопросам экономики назвал западное сообщество империей лжи, слова президента передает RT.

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Президент России Владимир Путин получает достоверную информацию о ходе спецоперации из нескольких источников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент, так же как и раньше, имеет несколько каналов получения информации. Любые утверждения, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности», — рассказал Песков, слова которого приводит газета Wall Street Journal. Сообщение пресс-секретаря президента обусловлено недавно вышедшей статьей WSJ: в издании заявили, что Путин якобы получает неактуальную информацию от агентов ФСБ. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса. Ранее Путин в ходе совещания по вопросам экономики назвал западное сообщество империей лжи, слова президента передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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