В Кремле рассказали, откуда Путин узнает о событиях СВО Песков: Путин получает достоверную информацию об СВО из нескольких источников 24 декабря 2022 в 00:48 Размер текста - 17 + Песков: Путин получает достоверную информацию об СВО из ряда источников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин получает достоверную информацию о ходе спецоперации из нескольких источников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент, так же как и раньше, имеет несколько каналов получения информации. Любые утверждения, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности», — рассказал Песков, слова которого приводит газета Wall Street Journal. Сообщение пресс-секретаря президента обусловлено недавно вышедшей статьей WSJ: в издании заявили, что Путин якобы получает неактуальную информацию от агентов ФСБ. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса. Ранее Путин в ходе совещания по вопросам экономики назвал западное сообщество империей лжи, слова президента передает RT. Президент России Владимир Путин получает достоверную информацию о ходе спецоперации из нескольких источников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент, так же как и раньше, имеет несколько каналов получения информации. Любые утверждения, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности», — рассказал Песков, слова которого приводит газета Wall Street Journal. Сообщение пресс-секретаря президента обусловлено недавно вышедшей статьей WSJ: в издании заявили, что Путин якобы получает неактуальную информацию от агентов ФСБ. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса. Ранее Путин в ходе совещания по вопросам экономики назвал западное сообщество империей лжи, слова президента передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям