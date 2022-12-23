В Кемерове четыре человека погибли при пожаре в нелегальном доме престарелых

Четыре человека погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове. Об этом сообщают экстренные службы.
«В частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове произошел пожар. Погибли четыре человека. Двое пожилых людей получили травмы», — рассказал ТАСС представитель экстренных служб. По информации другого источника агентства, горящий пансионат является незаконным.
Ранее, 20 декабря, на газопроводе в Чувашии произошли взрыв и пожар. В результате ЧП погибли три человека, еще одни пострадал. Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. Транспортировка газа была прекращена.
Обновлено в 2:07: Количество погибших выросло до шести человек. Пожар потушен, сообщили ТАСС в экстренных службах.
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Четыре человека погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове. Об этом сообщают экстренные службы. «В частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове произошел пожар. Погибли четыре человека. Двое пожилых людей получили травмы», — рассказал ТАСС представитель экстренных служб. По информации другого источника агентства, горящий пансионат является незаконным. Ранее, 20 декабря, на газопроводе в Чувашии произошли взрыв и пожар. В результате ЧП погибли три человека, еще одни пострадал. Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. Транспортировка газа была прекращена. Обновлено в 2:07: Количество погибших выросло до шести человек. Пожар потушен, сообщили ТАСС в экстренных службах.