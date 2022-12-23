В Кемерове четыре человека погибли при пожаре в нелегальном доме престарелых 24 декабря 2022 в 02:05 Размер текста - 17 + При пожаре в частном доме престарелых погибли четыре человека Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Четыре человека погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове. Об этом сообщают экстренные службы. «В частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове произошел пожар. Погибли четыре человека. Двое пожилых людей получили травмы», — рассказал ТАСС представитель экстренных служб. По информации другого источника агентства, горящий пансионат является незаконным. Ранее, 20 декабря, на газопроводе в Чувашии произошли взрыв и пожар. В результате ЧП погибли три человека, еще одни пострадал. Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. Транспортировка газа была прекращена. Обновлено в 2:07: Количество погибших выросло до шести человек. Пожар потушен, сообщили ТАСС в экстренных службах. Четыре человека погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове. Об этом сообщают экстренные службы. «В частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове произошел пожар. Погибли четыре человека. Двое пожилых людей получили травмы», — рассказал ТАСС представитель экстренных служб. По информации другого источника агентства, горящий пансионат является незаконным. Ранее, 20 декабря, на газопроводе в Чувашии произошли взрыв и пожар. В результате ЧП погибли три человека, еще одни пострадал. Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. Транспортировка газа была прекращена. Обновлено в 2:07: Количество погибших выросло до шести человек. Пожар потушен, сообщили ТАСС в экстренных службах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям