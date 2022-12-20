Reuters: транзит газа по газопроводу в Чувашии прекращен после пожара

20 декабря 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Газ потребителям поступает по параллельным газопроводам, сказали в «Газпром трансгаз» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Транспортировка газа на трубопроводе в Чувашии, где произошел взрыв, прекращена. Об этом сообщает Reuters. «Поток газа по участку газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, который доставляет газ из российской Арктики в Европу через Украину, был остановлен по состоянию на 13:50», — пишет издание со ссылкой на чиновников в Чувашии. Как сообщили в «Газпром трансгаз Нижний Новгород», после пожара поставки газа потребителям продолжаются по параллельным газопроводам. На месте происшествия бригада компании занимается подготовкой к восстановительным работам. Взрыв и пожар на газопроводе в Чувашии произошли 20 декабря. В результате ЧП погибли три человека, еще одни пострадал. Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах.

Транспортировка газа на трубопроводе в Чувашии, где произошел взрыв, прекращена. Об этом сообщает Reuters. «Поток газа по участку газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, который доставляет газ из российской Арктики в Европу через Украину, был остановлен по состоянию на 13:50», — пишет издание со ссылкой на чиновников в Чувашии. Как сообщили в «Газпром трансгаз Нижний Новгород», после пожара поставки газа потребителям продолжаются по параллельным газопроводам. На месте происшествия бригада компании занимается подготовкой к восстановительным работам. Взрыв и пожар на газопроводе в Чувашии произошли 20 декабря. В результате ЧП погибли три человека, еще одни пострадал. Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах.