Reuters: транзит газа по газопроводу в Чувашии прекращен после пожара

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Газ потребителям поступает по параллельным газопроводам, сказали в «Газпром трансгаз» Фото:

Транспортировка газа на трубопроводе в Чувашии, где произошел взрыв, прекращена. Об этом сообщает Reuters.

«Поток газа по участку газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, который доставляет газ из российской Арктики в Европу через Украину, был остановлен по состоянию на 13:50», — пишет издание со ссылкой на чиновников в Чувашии.

Как сообщили в «Газпром трансгаз Нижний Новгород», после пожара поставки газа потребителям продолжаются по параллельным газопроводам. На месте происшествия бригада компании занимается подготовкой к восстановительным работам.

Взрыв и пожар на газопроводе в Чувашии произошли 20 декабря. В результате ЧП погибли три человека, еще одни пострадал. Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах.

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Транспортировка газа на трубопроводе в Чувашии, где произошел взрыв, прекращена. Об этом сообщает Reuters. «Поток газа по участку газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, который доставляет газ из российской Арктики в Европу через Украину, был остановлен по состоянию на 13:50», — пишет издание со ссылкой на чиновников в Чувашии. Как сообщили в «Газпром трансгаз Нижний Новгород», после пожара поставки газа потребителям продолжаются по параллельным газопроводам. На месте происшествия бригада компании занимается подготовкой к восстановительным работам. Взрыв и пожар на газопроводе в Чувашии произошли 20 декабря. В результате ЧП погибли три человека, еще одни пострадал. Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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