23 декабря 2022

В США испугались смерти Байдена из-за его возраста

19FortyFive: смерть 80-летнего Байдена на посту президента отбросит США назад
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден является самым старым президентом США, отметили журналисты Фото:

Возможная смерть президента США Джо Байдена на посту из-за его возраста отбросит Соединенные Штаты назад и заморозит страну во времени. Об этом пишет 19FortyFive.

«Худшее, что может случиться, это если Байден умрет при исполнении служебных обязанностей. Это была бы трагедия, которая могла бы отбросить страну назад и заморозить нас во времени, напугав наших друзей и ободрив наших врагов», — пишут журналисты издания, рассуждая о пригодности 80-летнего Байдена к работе президентом США. В своем материале они также упомянули многочисленные оговорки и ошибки американского президента, допущенные им в силу его возраста.

В издании отметили, что у партии демократов США нет широкой скамьи потенциальных кандидатов в президенты на замену Байдену. А вице-президент США Камала Харрис, также представляющая Демократическую партию, показала, что не готова быть в центре внимания, добавили журналисты.

Ранее Байден в очередной раз оговорился, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал украинцев «народом Урана».

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Возможная смерть президента США Джо Байдена на посту из-за его возраста отбросит Соединенные Штаты назад и заморозит страну во времени. Об этом пишет 19FortyFive. «Худшее, что может случиться, это если Байден умрет при исполнении служебных обязанностей. Это была бы трагедия, которая могла бы отбросить страну назад и заморозить нас во времени, напугав наших друзей и ободрив наших врагов», — пишут журналисты издания, рассуждая о пригодности 80-летнего Байдена к работе президентом США. В своем материале они также упомянули многочисленные оговорки и ошибки американского президента, допущенные им в силу его возраста. В издании отметили, что у партии демократов США нет широкой скамьи потенциальных кандидатов в президенты на замену Байдену. А вице-президент США Камала Харрис, также представляющая Демократическую партию, показала, что не готова быть в центре внимания, добавили журналисты. Ранее Байден в очередной раз оговорился, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал украинцев «народом Урана».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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