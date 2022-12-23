В США испугались смерти Байдена из-за его возраста

19FortyFive: смерть 80-летнего Байдена на посту президента отбросит США назад

24 декабря 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

Байден является самым старым президентом США, отметили журналисты Фото: Официальный сайт президента Украины Возможная смерть президента США Джо Байдена на посту из-за его возраста отбросит Соединенные Штаты назад и заморозит страну во времени. Об этом пишет 19FortyFive. «Худшее, что может случиться, это если Байден умрет при исполнении служебных обязанностей. Это была бы трагедия, которая могла бы отбросить страну назад и заморозить нас во времени, напугав наших друзей и ободрив наших врагов», — пишут журналисты издания , рассуждая о пригодности 80-летнего Байдена к работе президентом США. В своем материале они также упомянули многочисленные оговорки и ошибки американского президента, допущенные им в силу его возраста. В издании отметили, что у партии демократов США нет широкой скамьи потенциальных кандидатов в президенты на замену Байдену. А вице-президент США Камала Харрис, также представляющая Демократическую партию, показала, что не готова быть в центре внимания, добавили журналисты. Ранее Байден в очередной раз оговорился, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал украинцев «народом Урана».

Возможная смерть президента США Джо Байдена на посту из-за его возраста отбросит Соединенные Штаты назад и заморозит страну во времени. Об этом пишет 19FortyFive. «Худшее, что может случиться, это если Байден умрет при исполнении служебных обязанностей. Это была бы трагедия, которая могла бы отбросить страну назад и заморозить нас во времени, напугав наших друзей и ободрив наших врагов», — пишут журналисты издания, рассуждая о пригодности 80-летнего Байдена к работе президентом США. В своем материале они также упомянули многочисленные оговорки и ошибки американского президента, допущенные им в силу его возраста. В издании отметили, что у партии демократов США нет широкой скамьи потенциальных кандидатов в президенты на замену Байдену. А вице-президент США Камала Харрис, также представляющая Демократическую партию, показала, что не готова быть в центре внимания, добавили журналисты. Ранее Байден в очередной раз оговорился, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал украинцев «народом Урана».