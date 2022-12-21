21 декабря 2022

Байден по ошибке назвал украинцев «народом Урана»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден не смог правильно выговорить фразу «Ukrainian people» Фото:

Власти США назвали украинский народ «народом Урана». Очередную оговорку совершил президент Америки Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

«Uranian people („народ Урана“)», — так назвал Байден украинский народ во время выступления, трансляция которого велась на сайте Белого дома. Излагая речь о бюджетной поддержке Киеву, американский лидер не смог выговорить выражение «Ukrainian people» («украинский народ»).

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поздравил Швейцарию со вступлением в НАТО. Он перепутал страну с Швецией, когда комментировал ее вступление в НАТО. Позднее американцы высмеяли еще одну оплошность своего лидера. Байден публично обратился к погибшей конгрессвумен Джеки Валорски. При этом экс-президент США Джордж Буш во время пресс-конференции саммита НАТО также оговорился, назвав Украину Ираком. В попытке оправдать оговорку Буш сослался на свой возраст — 75 лет.

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Власти США назвали украинский народ «народом Урана». Очередную оговорку совершил президент Америки Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. «Uranian people („народ Урана“)», — так назвал Байден украинский народ во время выступления, трансляция которого велась на сайте Белого дома. Излагая речь о бюджетной поддержке Киеву, американский лидер не смог выговорить выражение «Ukrainian people» («украинский народ»). Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поздравил Швейцарию со вступлением в НАТО. Он перепутал страну с Швецией, когда комментировал ее вступление в НАТО. Позднее американцы высмеяли еще одну оплошность своего лидера. Байден публично обратился к погибшей конгрессвумен Джеки Валорски. При этом экс-президент США Джордж Буш во время пресс-конференции саммита НАТО также оговорился, назвав Украину Ираком. В попытке оправдать оговорку Буш сослался на свой возраст — 75 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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