В Перми начался новый этап создания мегастройки для студентов

Власти установят зону для строительства студенческого кампуса в Камской долине в Перми

Кампус будет размещен на правом берегу Камы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

От минимущества Пермского края была подана заявка в пермскую комиссию по землепользованию и застройке о проведении зонирования под строительство межвузовского кампуса. Для освоения указанной в документах территории подана заявка и на федеральное финансирование, передают СМИ.

«Минимущества Прикамья предложило установить на участке по ул. М. Жукова зону высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов ЦС-2. Крупный участок примерной площадью в 5,6 га расположен в районе пересечения улиц М. Жукова и Лермонтова. Сейчас эта земля находится в территориальной рекреационной зоне Р-2», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Над реализацией проекта работают с 2018 года. Согласно плану, на правом берегу Камы в Перми в межвузовском городке площадью примерно 20 гектаров разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы, рассчитанные на пять тысяч человек.

URA.RU уже писало, что глава Прикамья Дмитрий Махонин поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку проекта по строительству межвузовского кампуса в Камской долине. Эту тему обсуждали и на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. Махонин анонсировал ранее, что межвузовский кампус в Перми постоят в 2026 году.