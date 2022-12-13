Махонин поблагодарил Путина за поддержку мегапроекта в Перми

Межвузовский кампус в Перми постоят в 2026 году

Пермский край выиграл у 34 регионов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путини и премьер-министру Михаилу Мишустину за поддержку проекта по строительству межвузовского кампуса в Камской долине в Перми. Об этом он заявил на заседании краевого правительства 14 декабря, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». Это будет прорыв, отметил глава региона.

«Мы долго работали над тем, чтобы подготовить необходимую заявку, привлекали лучших экспертов. Большая работа была проведена совместно с ректоратом. Спасибо за это. И регион стал одним из девяти победителей конкурса. Большая благодарность правительству РФ и лично председателю правительству Михаилу Мишустину. Конечно же, спасибо президенту страны [Владимиру Путину] за то, что одобрил [идею] и дал поручение по созданию ряда межвузовских кампусов в стране до 2030 года», — заявил Махонин.

Всего было подано 39 заявок от 34 регионов, и, по опыту общения с коллегами из других субъектов, каждый мечтал победить, продолжит Дмитрий Махонин. Отдельно он поблагодарил и конкурсную комиссию по рассмотрению заявок — «за объективность». Уже в пятницу, 16 декабря, Дмитрий Махонин примет участие в совещании под руководством главы минобрнауки Валерия Фалькова, где будет обсуждаться начало реализации проекта. По словам губернатора, планируется, что работы по строительству будут завершены в конце 2026 года.

Обязательным условием участия в конкурсе были гарантии реализации проекта в рамках концессии, отметил глава минэка Эдуард Соснин. Проект соглашения уже размешен в открытом доступе. Планируется, что 10 января 2023 года край выберет концессионера, в течение месяца заключит соглашение и приступит к его реализации. Земельный участок уже сформирован, и до начала февраля будет выдан градостроительный план, добавил глава минимущества Лариса Ведерникова.

Кампус будет размещен на территории микрорайона Камская долина на правом берегу Камы. Его площадь составит 20 тысяч кв. м. Инвестором может стать ООО «Кампус „Парма“». Строительство кампуса будет первым этапом освоения микрорайона.