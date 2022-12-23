Чернышенко поручил отремонтировать пермский университет

Дмитрий Чернышенко поручил подготовить предложения по мероприятиям реновации вуза Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание на территории ПГНИУ, на котором дал важное поручение. Речь о создании мастер-плана реновации вузовского кампуса. Эту тему федеральный чиновник обсудил с губернатором Дмитрием Махониным и ректором ПГНИУ Дмитрием Красильниковым.

«Мастер-план предполагает поэтапное преобразование объектов культурного наследия и строительство нового общежития на 360 мест. Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки совместно с вузом подготовить предложения по источникам финансирования и мероприятиям реновации, внести их в Правительство России до 1 февраля 2023 года», — сообщили в пресс-службе Дмитрия Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Махонин и Дмитрий Красильников также возложили цветы к мемориалу в память о погибших в трагедии в вузе. В будущем на территории ПГНИУ также появится памятная часовня, сообщил зампред правительства РФ.

Еще одной темой встречи стало создание в Перми межвузовского кампуса мирового уровня. Планируется, что в правобережной части центра краевой столицы в межвузовском городке площадью около 20 гектаров разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы, рассчитанные на 5 тысяч человек.

В память о погибших на территории ПГНИУ установят часовню Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края