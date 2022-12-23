На место происшествия выезжала бригада скорой помощи
В Екатеринбурге студентки утром 24 декабря заметили девушку, сидящую около здания УрФУ. По словам очевидцев, к ней подходил охранник, тряс ее, но она не подавала признаков жизни.
«Мы увидели девушку, которая сидела возле УрФУ. Страшно было, когда охранник ее со всей силой тряс, а она никак не реагировала. Мы подумали, что она умерла», — сообщила девушка.
Студентки предположили, что девушка могла возвращаться домой из ночного клуба. На место происшествия вызвали скорую помощь. Охранник УрФУ в беседе с журналистом URA.RU пояснил, что медики осмотрели девушку, она пришла в чувство, а через пять минут собралась и ушла домой.
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