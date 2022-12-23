В ХМАО ветеран ВОВ отметила столетний юбилей. Фото

24 декабря 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

В Нягани ветеран ВОВ Мария Будучева отметила столетний юбилей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нягани (ХМАО) ветеран Великой Отечественной войны Мария Будучева отмечает столетний юбилей. Об этом рассказал глава городской администрации Иван Ямашев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня столетний юбилей празднует Мария Дмитриевна Будучева, ветеран Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Мария Дмитриевна принимала участие в боях на Ленинградском фронте в составе 121 гаубично-артиллерийского дивизиона, кроме освобождения Ленинграда участвовала в боях за освобождение Риги и с боями дошла до Германии», — сообщил Иван Ямашев в социальной сети. Ветеран живет в Нягани с 2000 года. Ямашев пожелал юбиляру крепкого здоровья, благополучия и радости. Ранее URA.RU рассказало, что вице-спикер Думы ХМАО Владимир Семенов поздравил со столетним юбилеем жительницу Салыма Анфизу Дерябину. Во время войны она работала в колхозе. Мария Дмитриевна Будучева Фото: страница Ивана Ямашева, Вк

В Нягани (ХМАО) ветеран Великой Отечественной войны Мария Будучева отмечает столетний юбилей. Об этом рассказал глава городской администрации Иван Ямашев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня столетний юбилей празднует Мария Дмитриевна Будучева, ветеран Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Мария Дмитриевна принимала участие в боях на Ленинградском фронте в составе 121 гаубично-артиллерийского дивизиона, кроме освобождения Ленинграда участвовала в боях за освобождение Риги и с боями дошла до Германии», — сообщил Иван Ямашев в социальной сети. Ветеран живет в Нягани с 2000 года. Ямашев пожелал юбиляру крепкого здоровья, благополучия и радости. Ранее URA.RU рассказало, что вице-спикер Думы ХМАО Владимир Семенов поздравил со столетним юбилеем жительницу Салыма Анфизу Дерябину. Во время войны она работала в колхозе.