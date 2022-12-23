23 декабря 2022

В ХМАО ветеран ВОВ отметила столетний юбилей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручене автомобилей ветеранам УДТК. Екатеринбург, памятная медаль, медаль за взятие берлина
В Нягани ветеран ВОВ Мария Будучева отметила столетний юбилей Фото:

В Нягани (ХМАО) ветеран Великой Отечественной войны Мария Будучева отмечает столетний юбилей. Об этом рассказал глава городской администрации Иван Ямашев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня столетний юбилей празднует Мария Дмитриевна Будучева, ветеран Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Мария Дмитриевна принимала участие в боях на Ленинградском фронте в составе 121 гаубично-артиллерийского дивизиона, кроме освобождения Ленинграда участвовала в боях за освобождение Риги и с боями дошла до Германии», — сообщил Иван Ямашев в социальной сети.

Ветеран живет в Нягани с 2000 года. Ямашев пожелал юбиляру крепкого здоровья, благополучия и радости.

Ранее URA.RU рассказало, что вице-спикер Думы ХМАО Владимир Семенов поздравил со столетним юбилеем жительницу Салыма Анфизу Дерябину. Во время войны она работала в колхозе.

Мария Дмитриевна Будучева
Фото:

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В Нягани (ХМАО) ветеран Великой Отечественной войны Мария Будучева отмечает столетний юбилей. Об этом рассказал глава городской администрации Иван Ямашев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня столетний юбилей празднует Мария Дмитриевна Будучева, ветеран Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Мария Дмитриевна принимала участие в боях на Ленинградском фронте в составе 121 гаубично-артиллерийского дивизиона, кроме освобождения Ленинграда участвовала в боях за освобождение Риги и с боями дошла до Германии», — сообщил Иван Ямашев в социальной сети. Ветеран живет в Нягани с 2000 года. Ямашев пожелал юбиляру крепкого здоровья, благополучия и радости. Ранее URA.RU рассказало, что вице-спикер Думы ХМАО Владимир Семенов поздравил со столетним юбилеем жительницу Салыма Анфизу Дерябину. Во время войны она работала в колхозе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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