Столетнюю жительницу ХМАО поздравили с юбилеем

28 июля 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Долгожительница даже получила письмо с поздравлениями от президента Фото: сайт Думы Югры Вице-спикер Думы Югры Владимир Семенов, вместе с главой Нефтеюганского района Аллой Бочко, поздравили со столетием жительницу Салыма Анфизу Дерябину. «Анфиза Парфентьевна с начала года стала 88-м пожилым жителем автономного округа, которые были поздравлены с юбилеями и днями рождений в ходе акции „Скажи спасибо ветерану“. За прошлый год в этой бессрочной акции, проводимой по инициативе и при поддержке регионального координатора партийного проекта „Старшее поколение“ Владимира Семенова, волонтерами благотворительного фонда „Благодарность“ в Нефтеюганском районе был поздравлен 181 югорчанин», — сообщается на официальном сайте югорской Думы. В Думе добавили, что несмотря на все невзгоды, которые выпали Анфизе Дерябиной за долгую жизнь, она считает себя счастливым человеком. С 12 лет женщина трудилась в колхозе деревни Солтосорайка Курганской области. За два года до войны вышла замуж. А в 1942 году муж ушел на фронт. В военные годы, со слов долгожительницы, была изматывающая работа допоздна и скудный рацион из мороженого картофеля и травы. Выстоять помогли бесконечная вера в правоту и непоколебимость общего дела — победы над немецкими оккупантами. Ранее Дерябину с юбилеем поздравил президент России Владимир Путин, отправив ей правительственное письмо. А местные жители специально для женщины смастерили открытки, которые, по словам местных, юбилярша прочитала сама.

Вице-спикер Думы Югры Владимир Семенов, вместе с главой Нефтеюганского района Аллой Бочко, поздравили со столетием жительницу Салыма Анфизу Дерябину. «Анфиза Парфентьевна с начала года стала 88-м пожилым жителем автономного округа, которые были поздравлены с юбилеями и днями рождений в ходе акции „Скажи спасибо ветерану“. За прошлый год в этой бессрочной акции, проводимой по инициативе и при поддержке регионального координатора партийного проекта „Старшее поколение“ Владимира Семенова, волонтерами благотворительного фонда „Благодарность“ в Нефтеюганском районе был поздравлен 181 югорчанин», — сообщается на официальном сайте югорской Думы. В Думе добавили, что несмотря на все невзгоды, которые выпали Анфизе Дерябиной за долгую жизнь, она считает себя счастливым человеком. С 12 лет женщина трудилась в колхозе деревни Солтосорайка Курганской области. За два года до войны вышла замуж. А в 1942 году муж ушел на фронт. В военные годы, со слов долгожительницы, была изматывающая работа допоздна и скудный рацион из мороженого картофеля и травы. Выстоять помогли бесконечная вера в правоту и непоколебимость общего дела — победы над немецкими оккупантами. Ранее Дерябину с юбилеем поздравил президент России Владимир Путин, отправив ей правительственное письмо. А местные жители специально для женщины смастерили открытки, которые, по словам местных, юбилярша прочитала сама.