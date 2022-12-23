Задержан таксист, который сжег машину бизнесмена в Челябинске

Подозреваемого в поджоге задержали и отправили в ИВС
В Челябинске задержан мужчина, подозреваемый в поджоге иномарки, принадлежащей директору и учредителю торгового дома «Химпром» Юрию Макаренкову. По информации правоохранителей, подозреваемый работает таксистом.
«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Подозреваемый задержан и находится в ИВС», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
Автомобиль учредителя ООО «ТД Химпром» Макаренкова сожгли в ночь на 23 декабря. Nissan бизнесмена выгорел практически полностью.
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