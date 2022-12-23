23 декабря 2022

Задержан таксист, который сжег машину бизнесмена в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемого в поджоге задержали и отправили в ИВС Фото:

В Челябинске задержан мужчина, подозреваемый в поджоге иномарки, принадлежащей директору и учредителю торгового дома «Химпром» Юрию Макаренкову. По информации правоохранителей, подозреваемый работает таксистом.

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Подозреваемый задержан и находится в ИВС», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

Автомобиль учредителя ООО «ТД Химпром» Макаренкова сожгли в ночь на 23 декабря. Nissan бизнесмена выгорел практически полностью.

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В Челябинске задержан мужчина, подозреваемый в поджоге иномарки, принадлежащей директору и учредителю торгового дома «Химпром» Юрию Макаренкову. По информации правоохранителей, подозреваемый работает таксистом. «Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Подозреваемый задержан и находится в ИВС», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Автомобиль учредителя ООО «ТД Химпром» Макаренкова сожгли в ночь на 23 декабря. Nissan бизнесмена выгорел практически полностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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