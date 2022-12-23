По Екатеринбургу пробежались Деды Морозы и Снегурочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По центру Екатеринбурга пробежались мужчины, одетые в новогодние красные шорты и колпаки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«По центру города только что пробежались мужчины в образах Дедов Морозов. Они вручали случайным прохожим фрукты», — передает журналист.

Такой забег проводится в Екатеринбурге ежегодно. Его организатором является Федерация зимнего плавания Свердловской области. Забег приурочен к Всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна».

В марафоне также участвовали и девушки, переодетые в Снегурочек. Общая продолжительность маршрута составила три с половиной километра, сообщает пресс-служба организации в соцсети «ВКонтакте». Спортсмены стартовали от спортивного комплекса «Юность».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU