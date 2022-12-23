23 декабря 2022

По центру Екатеринбурга пробежались полуголые мужчины в новогодних костюмах. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По Екатеринбургу пробежались Деды Морозы и Снегурочки Фото:

По центру Екатеринбурга пробежались мужчины, одетые в новогодние красные шорты и колпаки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«По центру города только что пробежались мужчины в образах Дедов Морозов. Они вручали случайным прохожим фрукты», — передает журналист.

Такой забег проводится в Екатеринбурге ежегодно. Его организатором является Федерация зимнего плавания Свердловской области. Забег приурочен к Всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна».

В марафоне также участвовали и девушки, переодетые в Снегурочек. Общая продолжительность маршрута составила три с половиной километра, сообщает пресс-служба организации в соцсети «ВКонтакте». Спортсмены стартовали от спортивного комплекса «Юность».

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По центру Екатеринбурга пробежались мужчины, одетые в новогодние красные шорты и колпаки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «По центру города только что пробежались мужчины в образах Дедов Морозов. Они вручали случайным прохожим фрукты», — передает журналист. Такой забег проводится в Екатеринбурге ежегодно. Его организатором является Федерация зимнего плавания Свердловской области. Забег приурочен к Всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна». В марафоне также участвовали и девушки, переодетые в Снегурочек. Общая продолжительность маршрута составила три с половиной километра, сообщает пресс-служба организации в соцсети «ВКонтакте». Спортсмены стартовали от спортивного комплекса «Юность».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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