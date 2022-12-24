Замкомандира разведки в зоне СВО раскрыл реальное положение дел на Украине

Замкомандира разведки в зоне СВО заявил о сложной обстановке на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Трудности во время спецоперации не означают, что нужно опускать руки, сказал Роман Лихачев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ситуация в зоне спецоперации везде тяжелая, поскольку ведутся реальные боевые действия, требующие жертв, но это не значит, что проблемы нельзя решить. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил заместитель командира разведки Первой Славянской бригады Роман Лихачев.

«Не мне оценивать обстановку, где сложно, а где нет. Везде не просто. Люди жертвуют собой. Везде идут боевые действия. Есть ли какие-то проблемы у нас? Они есть, они были и будут», — сказал Роман Лихачев.

По его словам, сейчас не время давать слабину и думать о том, что в зоне боевых действий приходится не просто. «Нужно находить возможности для решения проблем, а не сидеть, думать и говорить о том, как сложно и тяжело. Да, сложно и тяжело, но нужно решать», — подчеркнул замкомандира.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин выдал главе правительства РФ Михаилу Мишустину и главе Мионобороны РФ Сергею Шойгу перечень поручений, которые необходимо выполнить в сжатые сроки. Среди них было создание координационного совета для обеспечения потребностей спецоперации на Украине. Заместитель гендиректора ВГТР Андрей Медведев, который вошел в состав этого совета заявил, что это решение российского лидера станет эффективным инструментом для решения проблем участников СВО.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ситуация в зоне спецоперации везде тяжелая, поскольку ведутся реальные боевые действия, требующие жертв, но это не значит, что проблемы нельзя решить. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил заместитель командира разведки Первой Славянской бригады Роман Лихачев. «Не мне оценивать обстановку, где сложно, а где нет. Везде не просто. Люди жертвуют собой. Везде идут боевые действия. Есть ли какие-то проблемы у нас? Они есть, они были и будут», — сказал Роман Лихачев. По его словам, сейчас не время давать слабину и думать о том, что в зоне боевых действий приходится не просто. «Нужно находить возможности для решения проблем, а не сидеть, думать и говорить о том, как сложно и тяжело. Да, сложно и тяжело, но нужно решать», — подчеркнул замкомандира. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин выдал главе правительства РФ Михаилу Мишустину и главе Мионобороны РФ Сергею Шойгу перечень поручений, которые необходимо выполнить в сжатые сроки. Среди них было создание координационного совета для обеспечения потребностей спецоперации на Украине. Заместитель гендиректора ВГТР Андрей Медведев, который вошел в состав этого совета заявил, что это решение российского лидера станет эффективным инструментом для решения проблем участников СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...