Замкомандира разведки в зоне СВО раскрыл реальное положение дел на Украине

Замкомандира разведки в зоне СВО заявил о сложной обстановке на Украине

24 декабря 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Трудности во время спецоперации не означают, что нужно опускать руки, сказал Роман Лихачев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация в зоне спецоперации везде тяжелая, поскольку ведутся реальные боевые действия, требующие жертв, но это не значит, что проблемы нельзя решить. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил заместитель командира разведки Первой Славянской бригады Роман Лихачев. «Не мне оценивать обстановку, где сложно, а где нет. Везде не просто. Люди жертвуют собой. Везде идут боевые действия. Есть ли какие-то проблемы у нас? Они есть, они были и будут», — сказал Роман Лихачев. По его словам, сейчас не время давать слабину и думать о том, что в зоне боевых действий приходится не просто. «Нужно находить возможности для решения проблем, а не сидеть, думать и говорить о том, как сложно и тяжело. Да, сложно и тяжело, но нужно решать», — подчеркнул замкомандира. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин выдал главе правительства РФ Михаилу Мишустину и главе Мионобороны РФ Сергею Шойгу перечень поручений, которые необходимо выполнить в сжатые сроки. Среди них было создание координационного совета для обеспечения потребностей спецоперации на Украине. Заместитель гендиректора ВГТР Андрей Медведев, который вошел в состав этого совета заявил, что это решение российского лидера станет эффективным инструментом для решения проблем участников СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ситуация в зоне спецоперации везде тяжелая, поскольку ведутся реальные боевые действия, требующие жертв, но это не значит, что проблемы нельзя решить. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил заместитель командира разведки Первой Славянской бригады Роман Лихачев. «Не мне оценивать обстановку, где сложно, а где нет. Везде не просто. Люди жертвуют собой. Везде идут боевые действия. Есть ли какие-то проблемы у нас? Они есть, они были и будут», — сказал Роман Лихачев. По его словам, сейчас не время давать слабину и думать о том, что в зоне боевых действий приходится не просто. «Нужно находить возможности для решения проблем, а не сидеть, думать и говорить о том, как сложно и тяжело. Да, сложно и тяжело, но нужно решать», — подчеркнул замкомандира. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Президент России Владимир Путин выдал главе правительства РФ Михаилу Мишустину и главе Мионобороны РФ Сергею Шойгу перечень поручений, которые необходимо выполнить в сжатые сроки. Среди них было создание координационного совета для обеспечения потребностей спецоперации на Украине. Заместитель гендиректора ВГТР Андрей Медведев, который вошел в состав этого совета заявил, что это решение российского лидера станет эффективным инструментом для решения проблем участников СВО.