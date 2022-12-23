Замглавы ВГТРК: созданная по идее Путина структура решит накопившиеся проблемы СВО

23 декабря 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Координационный совет станет эффективным инструментом для решения этих вопросов, заявил Андрей Медведев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Координационный совет для обеспечения потребностей спецоперации на Украине, созданный по поручению президента РФ Владимира Путина, станет эффективным инструментом для решения проблем участников СВО и семей мобилизованных. Об этом заявил журналист, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев, вошедший в состав совета. «Я честно буду стараться делать, что могу. Я верю, что [первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета „Единой России“] Андрей Турчак, который в Донбасс ездит уже много лет, <…> настроен всерьез сделать группу эффективным инструментом», — написал Медведев в своем telegram-канале. О первых впечатлениях от работы координационного совета журналист пообещал рассказать через пару недель. Медведев сообщил, что первые обращения уже поступают в координационный совет, в том числе от жен и друзей мобилизованных. Только через Медведева уже прошли десятки обращений. Координационный совет по вопросам спецоперации был сформирован по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Его возглавил Андрей Турчак. По его словам, данный совет является инструментом получения объективной информации с передовой. «Инструмент постоянного мониторинга и получения объективной информации об обеспечении мобилизованных граждан, о получении ими и членами их семей установленных выплат, других положенных по закону мер помощи. И что еще важно — инструмент выработки необходимых законодательных решений», — пояснил он. Ежемесячно группа будет аналитический доклад президенту РФ Владимиру Путину. Ранее президент РФ Владимир Путин выдал главе правительства РФ Михаилу Мишустину и главе Мионобороны РФ Сергею Шойгу перечень поручений. Одно из них заключалось в создании координационного совета для обеспечения потребностей спецоперации на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Координационный совет для обеспечения потребностей спецоперации на Украине, созданный по поручению президента РФ Владимира Путина, станет эффективным инструментом для решения проблем участников СВО и семей мобилизованных. Об этом заявил журналист, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев, вошедший в состав совета. «Я честно буду стараться делать, что могу. Я верю, что [первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета „Единой России“] Андрей Турчак, который в Донбасс ездит уже много лет, <…> настроен всерьез сделать группу эффективным инструментом», — написал Медведев в своем telegram-канале. О первых впечатлениях от работы координационного совета журналист пообещал рассказать через пару недель. Медведев сообщил, что первые обращения уже поступают в координационный совет, в том числе от жен и друзей мобилизованных. Только через Медведева уже прошли десятки обращений. Координационный совет по вопросам спецоперации был сформирован по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Его возглавил Андрей Турчак. По его словам, данный совет является инструментом получения объективной информации с передовой. «Инструмент постоянного мониторинга и получения объективной информации об обеспечении мобилизованных граждан, о получении ими и членами их семей установленных выплат, других положенных по закону мер помощи. И что еще важно — инструмент выработки необходимых законодательных решений», — пояснил он. Ежемесячно группа будет аналитический доклад президенту РФ Владимиру Путину. Ранее президент РФ Владимир Путин выдал главе правительства РФ Михаилу Мишустину и главе Мионобороны РФ Сергею Шойгу перечень поручений. Одно из них заключалось в создании координационного совета для обеспечения потребностей спецоперации на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.