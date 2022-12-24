На Западе потребовали от Зеленского отчитаться о военных расходах

Пользователи Twitter обвинили Зеленского в краже налогов американцев

24 декабря 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Зеленскому следует отчитаться о расходах своих властей, отметили пользователи соцсети Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователи Twitter потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отчитаться о том, как он использует помощь, которую стране дают США. Свои возмущения и вопросы они оставили в комментариях соцсети Twitter. Надзор за поставляемой украинской стороне помощью является одним из сегментов поддержки Соединенных Штатов Украине, на которую американское правительство выделило 47 миллиардов долларов в 2023 году. Ранее Белый дом также поддержал инициативу Конгресса США о необходимости расширить аудит помощи Украине. Пользователь под ником «Ананас» призвал украинские власти отчитаться о своих расходах Скрин: комментарии в соцсети Twitter Пользователь, представившийся Тимоти Эносом, назвал способ, как украинские власти могут отблагодарить налогоплательщиков США Скрин: комментарии в соцсети Twitter Некоторые видят в намерениях властей США корыстные мотивы Скрин: комментарии в соцсети Twitter Кто-то считает, что украинское правительство грабит США Скрин: комментарии в соцсети Twitter Пользователь с ником Майк Брайан с юмором отнесся к помощи США, предоставляемой Украине Скрин: комментарии в соцсети Twitter Пользователь, назвавший себя Томасом, убежден, что помощь США украинской стороне — «развод» Скрин: комментарии в соцсети Twitter Часть пользователей считают Зеленского аферистом, а американских лидеров — предателями Скрин: комментарии в соцсети Twitter Некоторые считают, что, помогая Украине, Вашингтон не заботится о своих гражданах Скрин: комментарии в соцсети Twitter Пользователь под ником «Су» задался резонным вопросом Скрин: комментарии в соцсети Twitter

Пользователи Twitter потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отчитаться о том, как он использует помощь, которую стране дают США. Свои возмущения и вопросы они оставили в комментариях соцсети Twitter. Надзор за поставляемой украинской стороне помощью является одним из сегментов поддержки Соединенных Штатов Украине, на которую американское правительство выделило 47 миллиардов долларов в 2023 году. Ранее Белый дом также поддержал инициативу Конгресса США о необходимости расширить аудит помощи Украине.