На Западе потребовали от Зеленского отчитаться о военных расходах

Зеленскому следует отчитаться о расходах своих властей, отметили пользователи соцсети
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пользователи Twitter потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отчитаться о том, как он использует помощь, которую стране дают США. Свои возмущения и вопросы они оставили в комментариях соцсети Twitter.
Надзор за поставляемой украинской стороне помощью является одним из сегментов поддержки Соединенных Штатов Украине, на которую американское правительство выделило 47 миллиардов долларов в 2023 году. Ранее Белый дом также поддержал инициативу Конгресса США о необходимости расширить аудит помощи Украине.
Пользователь под ником «Ананас» призвал украинские власти отчитаться о своих расходах
Пользователь, представившийся Тимоти Эносом, назвал способ, как украинские власти могут отблагодарить налогоплательщиков США
Некоторые видят в намерениях властей США корыстные мотивы
Кто-то считает, что украинское правительство грабит США
Пользователь с ником Майк Брайан с юмором отнесся к помощи США, предоставляемой Украине
Пользователь, назвавший себя Томасом, убежден, что помощь США украинской стороне — «развод»
Часть пользователей считают Зеленского аферистом, а американских лидеров — предателями
Некоторые считают, что, помогая Украине, Вашингтон не заботится о своих гражданах
Пользователь под ником «Су» задался резонным вопросом
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