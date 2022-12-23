Курганской УК, которая не справляется с уборкой снега, дали время на устранение проблем

24 декабря 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Управкомпания Кургана не справляется с уборкой дворов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У курганской управляющей компании есть время, чтобы устранить все недоработки, связанные с уборкой дворов. Об этом сообщила мэр города Елена Ситникова. Она провела инспекцию вместе с коммунальщиками в микрорайоне Шевелевка и центральной части зауральской столицы. «Несмотря на близость к центру и проведенные ремонты, убираются плохо. Это недопустимо. Дали управкомпании, допустившей нарушения, время на устранение», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале. В случае, если ситуация не изменится, предупреждает глава Кургана, нарушителя накажут. Ему будет выписан штраф. Сейчас в Зауралье пришло тепло. Ранее в регион нагрянули ледяные дожди, из-за которых улицы в городах и селах покрылись ледяной коркой. Все это сопровождается слабыми и умеренными снегопадами.

У курганской управляющей компании есть время, чтобы устранить все недоработки, связанные с уборкой дворов. Об этом сообщила мэр города Елена Ситникова. Она провела инспекцию вместе с коммунальщиками в микрорайоне Шевелевка и центральной части зауральской столицы. «Несмотря на близость к центру и проведенные ремонты, убираются плохо. Это недопустимо. Дали управкомпании, допустившей нарушения, время на устранение», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале. В случае, если ситуация не изменится, предупреждает глава Кургана, нарушителя накажут. Ему будет выписан штраф. Сейчас в Зауралье пришло тепло. Ранее в регион нагрянули ледяные дожди, из-за которых улицы в городах и селах покрылись ледяной коркой. Все это сопровождается слабыми и умеренными снегопадами.