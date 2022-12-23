23 декабря 2022

Курганской УК, которая не справляется с уборкой снега, дали время на устранение проблем

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежная погода в Екатеринбурге, уборка снега, снегоуборочная техника, зима
Управкомпания Кургана не справляется с уборкой дворов Фото:

У курганской управляющей компании есть время, чтобы устранить все недоработки, связанные с уборкой дворов. Об этом сообщила мэр города Елена Ситникова. Она провела инспекцию вместе с коммунальщиками в микрорайоне Шевелевка и центральной части зауральской столицы.

«Несмотря на близость к центру и проведенные ремонты, убираются плохо. Это недопустимо. Дали управкомпании, допустившей нарушения, время на устранение», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале.

В случае, если ситуация не изменится, предупреждает глава Кургана, нарушителя накажут. Ему будет выписан штраф.

Сейчас в Зауралье пришло тепло. Ранее в регион нагрянули ледяные дожди, из-за которых улицы в городах и селах покрылись ледяной коркой. Все это сопровождается слабыми и умеренными снегопадами.

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У курганской управляющей компании есть время, чтобы устранить все недоработки, связанные с уборкой дворов. Об этом сообщила мэр города Елена Ситникова. Она провела инспекцию вместе с коммунальщиками в микрорайоне Шевелевка и центральной части зауральской столицы. «Несмотря на близость к центру и проведенные ремонты, убираются плохо. Это недопустимо. Дали управкомпании, допустившей нарушения, время на устранение», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале. В случае, если ситуация не изменится, предупреждает глава Кургана, нарушителя накажут. Ему будет выписан штраф. Сейчас в Зауралье пришло тепло. Ранее в регион нагрянули ледяные дожди, из-за которых улицы в городах и селах покрылись ледяной коркой. Все это сопровождается слабыми и умеренными снегопадами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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