В Курганскую область вернется плюсовая температура

В прошлый раз после плюсовой температуры в регионе появилась ледяная корка
В Курганской области 24 декабря потеплеет до +2 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.
«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 24.12.2022, день: -3, +2 градуса», — указано на сайте.
Синоптики отмечают, что в этот день, а также 23 декабря, в Курганской области пройдет небольшой снег. Уже ночью 25 декабря температура воздуха в регионе может опуститься до -15 градусов.
В начале недели в Курганской области также наблюдалась плюсовая температура. В регионе прошел ледяной дождь из-за которого улицы в городах и селах покрылись ледяной коркой. По этой причине дорожные службы занялись сплошной посыпкой реагентами.
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