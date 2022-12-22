22 декабря 2022

В Курганскую область вернется плюсовая температура

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Курган , снег, лед, гололед, погода, зима
В прошлый раз после плюсовой температуры в регионе появилась ледяная корка Фото:

В Курганской области 24 декабря потеплеет до +2 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 24.12.2022, день: -3, +2 градуса», — указано на сайте.

Синоптики отмечают, что в этот день, а также 23 декабря, в Курганской области пройдет небольшой снег. Уже ночью 25 декабря температура воздуха в регионе может опуститься до -15 градусов.

В начале недели в Курганской области также наблюдалась плюсовая температура. В регионе прошел ледяной дождь из-за которого улицы в городах и селах покрылись ледяной коркой. По этой причине дорожные службы занялись сплошной посыпкой реагентами.

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В Курганской области 24 декабря потеплеет до +2 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. <…> 24.12.2022, день: -3, +2 градуса», — указано на сайте. Синоптики отмечают, что в этот день, а также 23 декабря, в Курганской области пройдет небольшой снег. Уже ночью 25 декабря температура воздуха в регионе может опуститься до -15 градусов. В начале недели в Курганской области также наблюдалась плюсовая температура. В регионе прошел ледяной дождь из-за которого улицы в городах и селах покрылись ледяной коркой. По этой причине дорожные службы занялись сплошной посыпкой реагентами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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