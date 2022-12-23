Троицк получил от Минстроя РФ премию на благоустройство

Троицк получил от Минстроя РФ премию за благоустройство

24 декабря 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Александр Виноградов рассказал, на что будут потрачены 100 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Город Троицк Челябинской области стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводил Минстрой РФ. Город получит 100 млн рублей. Подведение итогов транслировалось в прямом эфире на официальном youtube-канале Минстроя РФ. «Троицк, Челябинская область! Круглая сумма уходит в город Троицк», — зачитал ведущий. Конкурс проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, с 2018 года включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».В нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. От Челябинской области было подано пять заявок. Из них лучшей была признана заявка от Троицка. «Мы участвуем во второй раз и победили. Полученные деньги потратим на заявленный проект — обустройство набережной в Пятом микрорайоне, самом густонаселенном в Троицке. Жители уже выбрали набережной название — „Солнечный берег“», — рассказал URA.RU мэр Троицка Александр Виноградов. Как отметил мэр, будет благоустроена не только набережная, но также появится пляж и спорткомплекс. В обустройство набережной вложится и бизнес, планируется ремонт двух гостиниц и открытие ресторана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Город Троицк Челябинской области стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводил Минстрой РФ. Город получит 100 млн рублей. Подведение итогов транслировалось в прямом эфире на официальном youtube-канале Минстроя РФ. «Троицк, Челябинская область! Круглая сумма уходит в город Троицк», — зачитал ведущий. Конкурс проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, с 2018 года включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».В нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. От Челябинской области было подано пять заявок. Из них лучшей была признана заявка от Троицка. «Мы участвуем во второй раз и победили. Полученные деньги потратим на заявленный проект — обустройство набережной в Пятом микрорайоне, самом густонаселенном в Троицке. Жители уже выбрали набережной название — „Солнечный берег“», — рассказал URA.RU мэр Троицка Александр Виноградов. Как отметил мэр, будет благоустроена не только набережная, но также появится пляж и спорткомплекс. В обустройство набережной вложится и бизнес, планируется ремонт двух гостиниц и открытие ресторана.