Минобороны РФ отчиталось об уничтожении группы иностранных наемников на Украине 24 декабря 2022 в 17:38 Размер текста - 17 + Потери ВСУ за сутки составили до 60 бойцов, сообщили в Минобороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении союзными войсками группы иностранных наемников на донецком направлении. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики», — написано в сводке Министерства. Уточняется, что потери противника за сутки составили около 60 бойцов ВСУ, наемников. Также среди вражеских потерь — четыре бронетранспортера и три пикапа. Ранее Минобороны сообщило о ликвидации 80 украинских военных на донецком направлении. Помимо бойцов были уничтожены два танка, пять бронированных машин и шесть автомобилей. сообщает Деловое издание «Взгляд». Также сообщалось, что Истребители ВКС России сбили украинский самолет Су-25 и военный вертолет Ми-8 на территории ДНР, передает RT. Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении союзными войсками группы иностранных наемников на донецком направлении. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики», — написано в сводке Министерства. Уточняется, что потери противника за сутки составили около 60 бойцов ВСУ, наемников. Также среди вражеских потерь — четыре бронетранспортера и три пикапа. Ранее Минобороны сообщило о ликвидации 80 украинских военных на донецком направлении. Помимо бойцов были уничтожены два танка, пять бронированных машин и шесть автомобилей. сообщает Деловое издание «Взгляд». Также сообщалось, что Истребители ВКС России сбили украинский самолет Су-25 и военный вертолет Ми-8 на территории ДНР, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям