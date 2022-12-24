Минобороны РФ отчиталось об уничтожении группы иностранных наемников на Украине

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Потери ВСУ за сутки составили до 60 бойцов, сообщили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении союзными войсками группы иностранных наемников на донецком направлении. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики», — написано в сводке Министерства. Уточняется, что потери противника за сутки составили около 60 бойцов ВСУ, наемников. Также среди вражеских потерь — четыре бронетранспортера и три пикапа.

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации 80 украинских военных на донецком направлении. Помимо бойцов были уничтожены два танка, пять бронированных машин и шесть автомобилей. сообщает Деловое издание «Взгляд». Также сообщалось, что Истребители ВКС России сбили украинский самолет Су-25 и военный вертолет Ми-8 на территории ДНР, передает RT.

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Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении союзными войсками группы иностранных наемников на донецком направлении. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики», — написано в сводке Министерства. Уточняется, что потери противника за сутки составили около 60 бойцов ВСУ, наемников. Также среди вражеских потерь — четыре бронетранспортера и три пикапа. Ранее Минобороны сообщило о ликвидации 80 украинских военных на донецком направлении. Помимо бойцов были уничтожены два танка, пять бронированных машин и шесть автомобилей. сообщает Деловое издание «Взгляд». Также сообщалось, что Истребители ВКС России сбили украинский самолет Су-25 и военный вертолет Ми-8 на территории ДНР, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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