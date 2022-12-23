Пермская танцевальная команда DS Crew выиграла миллион рублей в шоу «Новые танцы» на ТНТ

Выступление пермских танцором понравилось и жюри, и зрителям (архивное фото)
Пермские танцоры завоевали главный приз проекта «Новые танцы» на ТНТ. Эта информация опубликована в группе «Пермь Активная» в соцсети «ВКонтакте».
«Пермская команда DS Crew стала победителем шоу „Новые танцы“ на ТНТ. Они выиграли главный приз — один миллион рублей. Давайте поздравим ребят», — говорится в сообщении.
Эфир на телеканале ТНТ с участие пермяков покажут 24 декабря в 21:00, рассказывали в telegram-канале «Пермь Афиша». О том, что команда DS Crew прошла в финал второго сезона шоу «Новые танцы», URA.RU писало ранее. Тогда DS Crew исполнили танец под песню «Happy Nation» группы Ace of base.
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