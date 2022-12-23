Пермская танцевальная команда DS Crew выиграла миллион рублей в шоу «Новые танцы» на ТНТ

24 декабря 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Выступление пермских танцором понравилось и жюри, и зрителям (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермские танцоры завоевали главный приз проекта «Новые танцы» на ТНТ. Эта информация опубликована в группе «Пермь Активная» в соцсети «ВКонтакте». «Пермская команда DS Crew стала победителем шоу „Новые танцы“ на ТНТ. Они выиграли главный приз — один миллион рублей. Давайте поздравим ребят», — говорится в сообщении. Эфир на телеканале ТНТ с участие пермяков покажут 24 декабря в 21:00, рассказывали в telegram-канале «Пермь Афиша». О том, что команда DS Crew прошла в финал второго сезона шоу «Новые танцы», URA.RU писало ранее. Тогда DS Crew исполнили танец под песню «Happy Nation» группы Ace of base.

Пермские танцоры завоевали главный приз проекта «Новые танцы» на ТНТ. Эта информация опубликована в группе «Пермь Активная» в соцсети «ВКонтакте». «Пермская команда DS Crew стала победителем шоу „Новые танцы“ на ТНТ. Они выиграли главный приз — один миллион рублей. Давайте поздравим ребят», — говорится в сообщении. Эфир на телеканале ТНТ с участие пермяков покажут 24 декабря в 21:00, рассказывали в telegram-канале «Пермь Афиша». О том, что команда DS Crew прошла в финал второго сезона шоу «Новые танцы», URA.RU писало ранее. Тогда DS Crew исполнили танец под песню «Happy Nation» группы Ace of base.