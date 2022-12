Пермские танцоры прошли в финал шоу на ТНТ. Видео

18 декабря 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Членам жюри понравился необычный стиль танцоров (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Команда из Перми DS Crew прошла в финал второго сезона шоу на ТНТ «Новые танцы». Выпуск вышел в эфир 17 декабря на телеканале ТНТ. За команду проголосовали такие члены жюри, как телеведущая Ида Галич и хореограф Владимир Варнава. Хореографу Мигелю, по его словам, «не хватило музыкальности». «Весь номер на фишках продержаться невозможно. В этот раз мне не очень понравилось, как вы разложили музыку, хоть она и крутая. И я знаю, что вы можете», — сказал он во время голосования. Свой голос член жюри отдал команде Move Up Team. DS Crew исполнили танец под песню «Happy Nation» группы Ace of base, удивили жюри своим необычным стилем и подачей. В финале пермяки будут бороться за семь миллионов рублей с командой Move Up Team. Ранее DS Crew выступили в Перми под песню «Never let me down again» группы Depeche mode. Горожане оценили их выступление, отметив, что это «больше, чем восторг».

Команда из Перми DS Crew прошла в финал второго сезона шоу на ТНТ «Новые танцы». Выпуск вышел в эфир 17 декабря на телеканале ТНТ. За команду проголосовали такие члены жюри, как телеведущая Ида Галич и хореограф Владимир Варнава. Хореографу Мигелю, по его словам, «не хватило музыкальности». «Весь номер на фишках продержаться невозможно. В этот раз мне не очень понравилось, как вы разложили музыку, хоть она и крутая. И я знаю, что вы можете», — сказал он во время голосования. Свой голос член жюри отдал команде Move Up Team. DS Crew исполнили танец под песню «Happy Nation» группы Ace of base, удивили жюри своим необычным стилем и подачей. В финале пермяки будут бороться за семь миллионов рублей с командой Move Up Team. Ранее DS Crew выступили в Перми под песню «Never let me down again» группы Depeche mode. Горожане оценили их выступление, отметив, что это «больше, чем восторг».