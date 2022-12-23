В свердловском поселке в пожаре погибли мама и трехлетний сын. Фото

24 декабря 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Загорелся четырехквартирный дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Черноисточинск Свердловской области 23 декабря в четырехквартирном доме на улице Ломоносова произошел пожар, в котором погибли молодая мама и ее трехлетний сын. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга. «Предварительно установлено, что смерть женщины и ребенка не носит криминального характера. Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — пояснил Александр Шульга. Он добавил, что тела умерших направлены на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что информация о пожаре в полицию поступила 23 декабря около 20 часов вечера. «Предполагаемый очаг возгорания оказался в районе дивана на кухне. Установлено, что семья полная: муж работал, жена ухаживала за ребенком. Жилье они снимали у знакомых. Точные обстоятельства выясняются», — пояснил полковник Горелых. В МЧС по Свердловской области сообщили, что открытое горение ликвидировали в 20:22 по местному времени. «В тушении пожара задействованы четыре единицы пожарной техники и 15 человек личного состава», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. В пожаре погибли мама и трехлетний сын Фото: сайт МЧС РФ по Свердловской области

В поселке Черноисточинск Свердловской области 23 декабря в четырехквартирном доме на улице Ломоносова произошел пожар, в котором погибли молодая мама и ее трехлетний сын. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга. «Предварительно установлено, что смерть женщины и ребенка не носит криминального характера. Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — пояснил Александр Шульга. Он добавил, что тела умерших направлены на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что информация о пожаре в полицию поступила 23 декабря около 20 часов вечера. «Предполагаемый очаг возгорания оказался в районе дивана на кухне. Установлено, что семья полная: муж работал, жена ухаживала за ребенком. Жилье они снимали у знакомых. Точные обстоятельства выясняются», — пояснил полковник Горелых. В МЧС по Свердловской области сообщили, что открытое горение ликвидировали в 20:22 по местному времени. «В тушении пожара задействованы четыре единицы пожарной техники и 15 человек личного состава», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.