Новак заявил о безальтернативности российского топлива

Российское топливо не имеет достойной альтернативы, без энергоресурсов из РФ мир не сможет существовать. Об этом заявил зампредседателя правительства России Александр Новак.
«Очевидно, что потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти, поэтому я не могу себе представить, как мировая экономика обойдется без наших энергоресурсов. Нас некому заместить, это невозможно», — сказал Новак в беседе с ТАСС. Он добавил, что РФ является крупнейшим энергетическим игроком.
Страны Запада столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом после введения антироссийских санкций. Это произошло после начала спецоперации РФ на Украине. Ранее URA.RU писало, что Евросоюз согласовал ограничение цен на российское топливо на отметке 60 долларов за баррель. Аналитики считают, что решение G7 обострит отношения на рынке энергоресурсов.
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Российское топливо не имеет достойной альтернативы, без энергоресурсов из РФ мир не сможет существовать. Об этом заявил зампредседателя правительства России Александр Новак. «Очевидно, что потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти, поэтому я не могу себе представить, как мировая экономика обойдется без наших энергоресурсов. Нас некому заместить, это невозможно», — сказал Новак в беседе с ТАСС. Он добавил, что РФ является крупнейшим энергетическим игроком. Страны Запада столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом после введения антироссийских санкций. Это произошло после начала спецоперации РФ на Украине. Ранее URA.RU писало, что Евросоюз согласовал ограничение цен на российское топливо на отметке 60 долларов за баррель. Аналитики считают, что решение G7 обострит отношения на рынке энергоресурсов.