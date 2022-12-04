Global Times: от потолка цен на нефть больше всего пострадает Евросоюз 05 декабря 2022 в 10:00 Размер текста - 17 + Россия может поставлять свою нефть на альтернативные рынки, отметили в газете Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности От принятого Евросоюзом ограничения на российскую нефть Европа пострадает больше, чем Россия. Об этом пишет китайская газета Global Times. «Европа, вероятно, пострадает гораздо больше, чем Россия, поскольку последняя может искать альтернативные рынки сбыта за пределами Европы», — передает газета слова помощника научного сотрудника Центра российских исследований китайского университета Цуй Хэна. Эксперт отметил, что поставки российской нефти на альтернативные рынки способны усилить «и без того высокую инфляцию в Европе». Ранее Евросоюз согласовал ограничение цен на российское топливо на отметке 60 долларов за баррель. В Еврокомиссии отметили, что потолок цен на нефть из России будет регулируемым в соответствии с изменениями рынка. Зампредседателя правительства России Александр Новак, в свою очередь, заявил, что страна будет поставлять нефть в страны Европы только на рыночных условиях. Журналисты издания The Hill выступили с мнением, что потолок цен на нефть из России «имеет все признаки надвигающегося исторического фиаско», передают « Невские новости ». А спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что подобные действия Запада указывают на неэффективность ранее действующих антироссийских санкций, сообщают «Дни.ру». От принятого Евросоюзом ограничения на российскую нефть Европа пострадает больше, чем Россия. Об этом пишет китайская газета Global Times. «Европа, вероятно, пострадает гораздо больше, чем Россия, поскольку последняя может искать альтернативные рынки сбыта за пределами Европы», — передает газета слова помощника научного сотрудника Центра российских исследований китайского университета Цуй Хэна. Эксперт отметил, что поставки российской нефти на альтернативные рынки способны усилить «и без того высокую инфляцию в Европе». Ранее Евросоюз согласовал ограничение цен на российское топливо на отметке 60 долларов за баррель. В Еврокомиссии отметили, что потолок цен на нефть из России будет регулируемым в соответствии с изменениями рынка. Зампредседателя правительства России Александр Новак, в свою очередь, заявил, что страна будет поставлять нефть в страны Европы только на рыночных условиях. Журналисты издания The Hill выступили с мнением, что потолок цен на нефть из России «имеет все признаки надвигающегося исторического фиаско», передают «Невские новости». А спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что подобные действия Запада указывают на неэффективность ранее действующих антироссийских санкций, сообщают «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям