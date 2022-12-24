WSJ: Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО

24 декабря 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

Колумнисты WSJ считают, что Турция и Россия нуждаются друг в друге Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает развивать экономическое сотрудничество с Россией, игнорируя санкции западных стран. Об этом заявили в американской деловой газете The Wall Street Journal. «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган углубляет экономические связи с Россией в рискованной попытке поддержать экономику своей страны. Он игнорирует санкции Запада в отношении Москвы на фоне спорных отношений с партнерами НАТО», — сообщили в статье колумнисты издания. Эрдоган, по замечанию аналитиков, сделал ставку на свое политическое будущее в отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, бывший директор по закупкам газа турецкой государственной компании Botas Ариф Актюрк обозначил причины, по которым Анкара стремится к сотрудничеству с Москвой: «Эрдогану нужна Россия, потому что у Турции плохие отношения с членами НАТО. Турция нужна Путину, чтобы открыться миру, особенно из Черноморского региона». Ранее Эрдоган заявлял, что цена изоляции России будет «бесконечной» и эту цену будет платить Европа. Кроме того, стало известно, что Анкара и Москва достигли соглашения о частичной оплате Турцией российского газа в рублях, заявления официальных лиц передает Vse42.ru.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает развивать экономическое сотрудничество с Россией, игнорируя санкции западных стран. Об этом заявили в американской деловой газете The Wall Street Journal. «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган углубляет экономические связи с Россией в рискованной попытке поддержать экономику своей страны. Он игнорирует санкции Запада в отношении Москвы на фоне спорных отношений с партнерами НАТО», — сообщили в статье колумнисты издания. Эрдоган, по замечанию аналитиков, сделал ставку на свое политическое будущее в отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, бывший директор по закупкам газа турецкой государственной компании Botas Ариф Актюрк обозначил причины, по которым Анкара стремится к сотрудничеству с Москвой: «Эрдогану нужна Россия, потому что у Турции плохие отношения с членами НАТО. Турция нужна Путину, чтобы открыться миру, особенно из Черноморского региона». Ранее Эрдоган заявлял, что цена изоляции России будет «бесконечной» и эту цену будет платить Европа. Кроме того, стало известно, что Анкара и Москва достигли соглашения о частичной оплате Турцией российского газа в рублях, заявления официальных лиц передает Vse42.ru.