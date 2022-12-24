24 декабря 2022
23 декабря 2022

Челябинцы установили елки в автомобили. Фото, видео

Челябинцы установили елки в автомобили. Фото, видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Миасский городской округ. Миасс, елка, игрушки, новогодние украшения, шары, новый год, елочка, праздник
Челябинцы нарядили автомобили гирляндами и установили елки Фото:

Житель Магнитогорска, второго по величине города в Челябинской области, сделал из своего автомобиля новогоднюю елку. Видео праздничной иллюминации Пахом Б. поделился в соцсетях.

«С наступающим всех. Новый год к нам мчится», — говорится в сообщении группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Жители региона в комментариях прикрепили фото своих украшений машин на Новый год. Так, Максим М. установил елку с разноцветной гирляндой на крышу машины. А у Елены Б. гирляндами украшены как автомобили, так и сани.

Елочка может украсить крышу авто
Яркие разноцветные огни радуют владельцев и прохожих

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Житель Магнитогорска, второго по величине города в Челябинской области, сделал из своего автомобиля новогоднюю елку. Видео праздничной иллюминации Пахом Б. поделился в соцсетях. «С наступающим всех. Новый год к нам мчится», — говорится в сообщении группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Жители региона в комментариях прикрепили фото своих украшений машин на Новый год. Так, Максим М. установил елку с разноцветной гирляндой на крышу машины. А у Елены Б. гирляндами украшены как автомобили, так и сани.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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