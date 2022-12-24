Челябинцы нарядили автомобили гирляндами и установили елки
Житель Магнитогорска, второго по величине города в Челябинской области, сделал из своего автомобиля новогоднюю елку. Видео праздничной иллюминации Пахом Б. поделился в соцсетях.
«С наступающим всех. Новый год к нам мчится», — говорится в сообщении группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Жители региона в комментариях прикрепили фото своих украшений машин на Новый год. Так, Максим М. установил елку с разноцветной гирляндой на крышу машины. А у Елены Б. гирляндами украшены как автомобили, так и сани.
Елочка может украсить крышу авто
Яркие разноцветные огни радуют владельцев и прохожих
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