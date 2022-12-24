Reseau International: Запад трижды срывал мирные переговоры России и Украины

25 декабря 2022 в 01:34 Размер текста - 17 +

Reseau International: Запад не заинтересован в переговорах России и Украины Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные государства стараются всевозможными способами тормозить процесс урегулирования украинского конфликта, они уже не менее трех раз срывали возможность переговоров между Москвой и Киевом. Об этом пишет издание Reseau International. «Запад активно мешал Украине найти решение путем переговоров как минимум три раза с момента начала спецоперации в феврале, в двух случаях это было британское правительство», — заявили западные аналитики, слова которых передает издание . Также отмечается, что Великобритания с самого начала конфликта представляет собой серьезное препятствие для любого мирного или переговорного решения. Политолог-американист Малек Дудаков рассказал деловому изданию «ВЗГЛЯД» о том, что Вашингтон и Киев не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, а к словам западных политиков о переговорах прислушиваться не стоит. Президент России Владимир Путин, однако, заявил, что спецоперация на Украине закончится мирными переговорами, как и любой другой конфликт.

Западные государства стараются всевозможными способами тормозить процесс урегулирования украинского конфликта, они уже не менее трех раз срывали возможность переговоров между Москвой и Киевом. Об этом пишет издание Reseau International. «Запад активно мешал Украине найти решение путем переговоров как минимум три раза с момента начала спецоперации в феврале, в двух случаях это было британское правительство», — заявили западные аналитики, слова которых передает издание. Также отмечается, что Великобритания с самого начала конфликта представляет собой серьезное препятствие для любого мирного или переговорного решения. Политолог-американист Малек Дудаков рассказал деловому изданию «ВЗГЛЯД» о том, что Вашингтон и Киев не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, а к словам западных политиков о переговорах прислушиваться не стоит. Президент России Владимир Путин, однако, заявил, что спецоперация на Украине закончится мирными переговорами, как и любой другой конфликт.