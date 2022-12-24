24 декабря 2022

Reseau International: Запад трижды срывал мирные переговоры России и Украины

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Reseau International: Запад не заинтересован в переговорах России и Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные государства стараются всевозможными способами тормозить процесс урегулирования украинского конфликта, они уже не менее трех раз срывали возможность переговоров между Москвой и Киевом. Об этом пишет издание Reseau International.

«Запад активно мешал Украине найти решение путем переговоров как минимум три раза с момента начала спецоперации в феврале, в двух случаях это было британское правительство», — заявили западные аналитики, слова которых передает издание. Также отмечается, что Великобритания с самого начала конфликта представляет собой серьезное препятствие для любого мирного или переговорного решения.

Политолог-американист Малек Дудаков рассказал деловому изданию «ВЗГЛЯД» о том, что Вашингтон и Киев не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, а к словам западных политиков о переговорах прислушиваться не стоит. Президент России Владимир Путин, однако, заявил, что спецоперация на Украине закончится мирными переговорами, как и любой другой конфликт.

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Западные государства стараются всевозможными способами тормозить процесс урегулирования украинского конфликта, они уже не менее трех раз срывали возможность переговоров между Москвой и Киевом. Об этом пишет издание Reseau International. «Запад активно мешал Украине найти решение путем переговоров как минимум три раза с момента начала спецоперации в феврале, в двух случаях это было британское правительство», — заявили западные аналитики, слова которых передает издание. Также отмечается, что Великобритания с самого начала конфликта представляет собой серьезное препятствие для любого мирного или переговорного решения. Политолог-американист Малек Дудаков рассказал деловому изданию «ВЗГЛЯД» о том, что Вашингтон и Киев не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, а к словам западных политиков о переговорах прислушиваться не стоит. Президент России Владимир Путин, однако, заявил, что спецоперация на Украине закончится мирными переговорами, как и любой другой конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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