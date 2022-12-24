Пермяк через суд добился получения квартиры для сирот

Суд обязал администрацию выдать жилье истцу (архивное фото) Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Житель Краснокамска (Пермский край) обратился с иском к администрации Краснокамского городского округа, чтобы получить квартиру для сирот. Об этом сообщается на сайте Краснокамского городского суда.

«Истец является сиротой, родителей которого лишили родительских прав. По распоряжению комитета земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского городского округа мужчина включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению муниципальным жильем. Истец не имеет жилых помещений на праве собственности, нуждается в предоставлении жилья», — говорится в документе.

Представитель ответчика администрации не принимала участия в судебном заседании. В письменном ответе она указала, что не отрицает права истца на получение жилья, но при этом считает, что это должно быть в порядке очередности. Суд решил удовлетворить исковые требования и обязал администрацию Краснокамского городского округа предоставить истцу жилье, отвечающее санитарным и техническим требованиям, а также не менее 28 квадратных метров общей площади. При этом жилая площадь должна быть не менее 14 квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что в Кунгуре сирота получила жилье только после обращения в суд и вмешательства в дело судебных приставов. Чиновники отказывались предоставить квартиру.