24 декабря 2022

Володин: для части россиян, осуждающих СВО, поднимут налоги

Володин анонсировал повышение налогов для уехавших из-за СВО россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин осудил уехавших из-за СВО Фото:

Власти России собираются повысить налоги для уехавших в другие страны граждан. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Совершенно понятно, почему они сбежали. Правильно преференции для покинувших РФ отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», — написал Володин в telegram-канале.

Он также заявил, что осуждает россиян, уехавших из страны после начала спецоперации. Большинство граждан также не поддерживают тех, кто уехал, выразил мнение Володин.

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Власти России собираются повысить налоги для уехавших в другие страны граждан. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Совершенно понятно, почему они сбежали. Правильно преференции для покинувших РФ отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», — написал Володин в telegram-канале. Он также заявил, что осуждает россиян, уехавших из страны после начала спецоперации. Большинство граждан также не поддерживают тех, кто уехал, выразил мнение Володин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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