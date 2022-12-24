Володин: для части россиян, осуждающих СВО, поднимут налоги

Володин анонсировал повышение налогов для уехавших из-за СВО россиян

25 декабря 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин осудил уехавших из-за СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти России собираются повысить налоги для уехавших в другие страны граждан. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Совершенно понятно, почему они сбежали. Правильно преференции для покинувших РФ отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», — написал Володин в telegram-канале. Он также заявил, что осуждает россиян, уехавших из страны после начала спецоперации. Большинство граждан также не поддерживают тех, кто уехал, выразил мнение Володин.

Власти России собираются повысить налоги для уехавших в другие страны граждан. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Совершенно понятно, почему они сбежали. Правильно преференции для покинувших РФ отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», — написал Володин в telegram-канале. Он также заявил, что осуждает россиян, уехавших из страны после начала спецоперации. Большинство граждан также не поддерживают тех, кто уехал, выразил мнение Володин.