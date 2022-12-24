24 декабря 2022

На Украине начали возрождать полк «Азов»*

«Военное обозрение»: на Украине заново открыто формируется полк «Азов»*
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Вербовка военных в полк ведется на официальном уровне, отметили в издании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине возрождается военный полк «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ), ранее уничтоженный и частично взятый в плен российскими военными в Мариуполе. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».

«Мы ждем мотивированных добровольцев, желающих защищать Украину в рядах профессионального подразделения», — передает издание заявление представителя «Азова», отмечая, что возрождение батальона идет на официальном уровне. Журналисты уточнили, что сейчас идет формирование уже третьего отряда формирования.

Ранее полк «Азов» базировался в Мариуполе. После начала Россией спецоперации 24 февраля военные формирования полка закрепились на металлургическом комбинате «Азовсталь». В ходе ожесточенных боев российским войскам удалось уничтожить полк, а часть его солдат взять в плен.

*«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ

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На Украине возрождается военный полк «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ), ранее уничтоженный и частично взятый в плен российскими военными в Мариуполе. Об этом сообщает издание «Военное обозрение». «Мы ждем мотивированных добровольцев, желающих защищать Украину в рядах профессионального подразделения», — передает издание заявление представителя «Азова», отмечая, что возрождение батальона идет на официальном уровне. Журналисты уточнили, что сейчас идет формирование уже третьего отряда формирования. Ранее полк «Азов» базировался в Мариуполе. После начала Россией спецоперации 24 февраля военные формирования полка закрепились на металлургическом комбинате «Азовсталь». В ходе ожесточенных боев российским войскам удалось уничтожить полк, а часть его солдат взять в плен. *«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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