Видео задержания пермского уличного художника опубликовали в соцсетях Фото: Размик Закарян © URA.RU

В соцсетях появилось видео задержания пермского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Ffchw. На нем сотрудник полиции подходит к уличному художнику. Видео опубликовано в telegram-канале Properm.ru.

«Наши читатели поделились видео задержания уличного художника FFCHW. Факт инцидента прошлой ночью в одной из пермских подворотен подтверждает признанный иноагентом канал ОВД-Инфо», — написано под видео в telegram-канале издания.

В полиции официально пока не прокомментировали ситуацию. Ранее в ряде СМИ появилась информация о предположительном задержании художника, известного как Ffchw. Сообщалось, что это случилось в момент, когда он заканчивал свою новую работу «Свидимся».

Художник Ffchw начал работать в пермском стрит-арте с 2015 года. Он автор серии работ, посвященных темам экологии и защиты окружающей среды. В своем творчестве Ffchw затрагивает проблемы современного общества и политики. Одна из его работ — граффити «Мы мечтали строить музеи. Теперь же с трудом складываем слова». Надпись сделана в доме по адресу Сибирская, 1.

Обновлено в 14:29: По данным издания Properm.ru, художника Артема Ffchw отпустили без составления протокола.