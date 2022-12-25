25 декабря 2022

Медведев предрек развал союзов стран Запада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Медведев предрек развал союзов стран Запада и образование макрорегионов Фото:

Союзы западных стран прекратят свое существование. Такой прогноз озвучил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Рано или поздно союзы больших и сильных стран Запада существовать перестанут», — сообщил Медведев «Российской газете». Он добавил, что у союзов имеются разногласия, в частности «перед лицом „общего врага“, которым традиционно назначили Россию».

Медведев также предрек образование макрорегионов, которые будут работать как партнеры, без противостояния. В этом случае международные отношения будут основаны «на принципах благожелательного невмешательства». Зампредседателя Совбеза назвал его наиболее вероятным вариантом.

Экономист Денис Перепелица предрек распад Европейского союза при выходе Польши и Венгрии. Россия ранее начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Западные страны осудили это решение и ввели против РФ санкции. Западные СМИ сообщили, что в Евросоюзе начались серьезные разногласия из-за того, что поддержка Украины обходится очень дорого.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Союзы западных стран прекратят свое существование. Такой прогноз озвучил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Рано или поздно союзы больших и сильных стран Запада существовать перестанут», — сообщил Медведев «Российской газете». Он добавил, что у союзов имеются разногласия, в частности «перед лицом „общего врага“, которым традиционно назначили Россию». Медведев также предрек образование макрорегионов, которые будут работать как партнеры, без противостояния. В этом случае международные отношения будут основаны «на принципах благожелательного невмешательства». Зампредседателя Совбеза назвал его наиболее вероятным вариантом. Экономист Денис Перепелица предрек распад Европейского союза при выходе Польши и Венгрии. Россия ранее начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Западные страны осудили это решение и ввели против РФ санкции. Западные СМИ сообщили, что в Евросоюзе начались серьезные разногласия из-за того, что поддержка Украины обходится очень дорого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...