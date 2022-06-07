Британский аналитик предрек раскол Евросоюза

Евросоюз столкнется с проверкой своих систем, пишет Bloomberg Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Евросоюзе может начаться раскол из-за ущерба от антироссийских санкций. Об этом заявил британский аналитик Клайв Крук в материале для Bloomberg.

«Вначале российская агрессия рассматривалась как угроза для всех, требующая солидарности. По мере затягивания боевых действий возникнут разногласия по поводу того, как положить конец конфликту [с Украиной]. Санкции, введенные против России, вызовут растущий побочный ущерб в Европе», — пишет Клайв Крук.

Отмечается, что затраты повлекут ущерб для некоторых стран сильнее, чем для других. Это станет проверкой для недостроенных политических и экономических систем Евросоюза, отметил автор. По словам Крука, ЕС должен будет разработать новый порядок безопасности.

Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти РФ отмечали, что предыдущие санкции нанесли ущерб и по странам Запада, которые вводили их. Евросоюз 3 июня ввел шестой пакет санкций против РФ, передает «Национальная служба новостей».