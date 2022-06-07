Британский аналитик предрек раскол Евросоюза

В Евросоюзе может начаться раскол из-за ущерба от антироссийских санкций. Об этом заявил британский аналитик Клайв Крук в материале для Bloomberg.
«Вначале российская агрессия рассматривалась как угроза для всех, требующая солидарности. По мере затягивания боевых действий возникнут разногласия по поводу того, как положить конец конфликту [с Украиной]. Санкции, введенные против России, вызовут растущий побочный ущерб в Европе», — пишет Клайв Крук.
Отмечается, что затраты повлекут ущерб для некоторых стран сильнее, чем для других. Это станет проверкой для недостроенных политических и экономических систем Евросоюза, отметил автор. По словам Крука, ЕС должен будет разработать новый порядок безопасности.
Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти РФ отмечали, что предыдущие санкции нанесли ущерб и по странам Запада, которые вводили их. Евросоюз 3 июня ввел шестой пакет санкций против РФ, передает «Национальная служба новостей».
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В Евросоюзе может начаться раскол из-за ущерба от антироссийских санкций. Об этом заявил британский аналитик Клайв Крук в материале для Bloomberg. «Вначале российская агрессия рассматривалась как угроза для всех, требующая солидарности. По мере затягивания боевых действий возникнут разногласия по поводу того, как положить конец конфликту [с Украиной]. Санкции, введенные против России, вызовут растущий побочный ущерб в Европе», — пишет Клайв Крук. Отмечается, что затраты повлекут ущерб для некоторых стран сильнее, чем для других. Это станет проверкой для недостроенных политических и экономических систем Евросоюза, отметил автор. По словам Крука, ЕС должен будет разработать новый порядок безопасности. Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти РФ отмечали, что предыдущие санкции нанесли ущерб и по странам Запада, которые вводили их. Евросоюз 3 июня ввел шестой пакет санкций против РФ, передает «Национальная служба новостей».