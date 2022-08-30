Экономист Перепелица предрек распад Евросоюза из-за Польши

31 августа 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

Евросоюз начнет разваливаться, когда из него выйдет первая страна, считает Денис Перепелица Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Европейский союз распадется по цепочке, если Польша и Венгрия выйдут из союза. Такое мнение выразил завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. «Есть большая вероятность что после выхода очередной страны из ЕС начнется так называемая цепная реакция и это может эксперт к полному расформированию Европейского союза», — заявил Денис Перепелица в интервью агентству «Прайм». По его словам, именно Польша и Венгрия могут стать первыми странами-претендентами на выход из Евросоюза, так как население и правительство имеют достаточно консервативные взгляды. Также эксперт заметил, что, согласно данным из новых исследований, каждый третий избиратель в Европе поддерживает партии, критикующие ЕС или враждебны ему. Кроме того, в Евросоюзе начинают набирать вес политики, отстаивающие национальные интересы своих стран, от чего между государствами-членами ЕС начинает нарастать напряжение. Собеседник агентства напомнил, что в 2012 году Греция заявляла о возможном дефолте и выходе из ЕС. Также Польша начала вести агрессивную риторику в отношении Германии из-за блокировки субсидии в размере 125 млрд евро в феврале 2022 года. Во Франции, Нидерландах и Италии продолжают усиливаться движения, выступающие за выход из ЕС, резюмировал Перепелица. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада осудили это решение и ввели против России экономические санкции. Однако, по информации западных СМИ, в Евросоюзе начались серьезные разногласия из-за того, что поддержка Украины обходится очень дорого. Экономист Василий Колташов предрек, что будет после развала ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал создать новый Евросоюз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейский союз распадется по цепочке, если Польша и Венгрия выйдут из союза. Такое мнение выразил завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. «Есть большая вероятность что после выхода очередной страны из ЕС начнется так называемая цепная реакция и это может эксперт к полному расформированию Европейского союза», — заявил Денис Перепелица в интервью агентству «Прайм». По его словам, именно Польша и Венгрия могут стать первыми странами-претендентами на выход из Евросоюза, так как население и правительство имеют достаточно консервативные взгляды. Также эксперт заметил, что, согласно данным из новых исследований, каждый третий избиратель в Европе поддерживает партии, критикующие ЕС или враждебны ему. Кроме того, в Евросоюзе начинают набирать вес политики, отстаивающие национальные интересы своих стран, от чего между государствами-членами ЕС начинает нарастать напряжение. Собеседник агентства напомнил, что в 2012 году Греция заявляла о возможном дефолте и выходе из ЕС. Также Польша начала вести агрессивную риторику в отношении Германии из-за блокировки субсидии в размере 125 млрд евро в феврале 2022 года. Во Франции, Нидерландах и Италии продолжают усиливаться движения, выступающие за выход из ЕС, резюмировал Перепелица. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада осудили это решение и ввели против России экономические санкции. Однако, по информации западных СМИ, в Евросоюзе начались серьезные разногласия из-за того, что поддержка Украины обходится очень дорого. Экономист Василий Колташов предрек, что будет после развала ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал создать новый Евросоюз.