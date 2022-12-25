Власти Тюмени признаны самыми эффективными управленцами в 2022 году

26 декабря 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Работу тюменских властей признали самой эффективной в стране Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Власти Тюмени стали лидерами по эффективности городского управления в 2022 году. В топ рейтинга также вошли Салехард (ЯНАО) и Казань. Об этом сообщается в ежегодном исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Самыми эффективными городскими властями в этом году признаны управленцы Тюмени, Салехарда и Казани», — сообщают «Известия» со ссылкой на рейтинг АПЭК. Аутсайдерами рейтинга признали Биробиджан, Архангельск и Улан-Уде. По словам главы АПЭК Дмитрия Орлова, в Тюмени активно реализуются программы в сфере городского благоустройства. «Например, как отмечал в декабре мэр города Руслан Кухарук, за год здесь было благоустроено 55 дворовых территорий. Достаточно активно ведется строительство социальной инфраструктуры, в том числе школ и дошкольных учреждений», — отметил Орлов. Отмечается, что за год общий балл города вырос на 0,022. В 2021 году работу тюменских властей уже признавали самой эффективной в России. Тогда в топ-5 рейтинга также вошли Салехард (ЯНАО) и Ханты-Мансийск (ХМАО).

Власти Тюмени стали лидерами по эффективности городского управления в 2022 году. В топ рейтинга также вошли Салехард (ЯНАО) и Казань. Об этом сообщается в ежегодном исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Самыми эффективными городскими властями в этом году признаны управленцы Тюмени, Салехарда и Казани», — сообщают «Известия» со ссылкой на рейтинг АПЭК. Аутсайдерами рейтинга признали Биробиджан, Архангельск и Улан-Уде. По словам главы АПЭК Дмитрия Орлова, в Тюмени активно реализуются программы в сфере городского благоустройства. «Например, как отмечал в декабре мэр города Руслан Кухарук, за год здесь было благоустроено 55 дворовых территорий. Достаточно активно ведется строительство социальной инфраструктуры, в том числе школ и дошкольных учреждений», — отметил Орлов. Отмечается, что за год общий балл города вырос на 0,022. В 2021 году работу тюменских властей уже признавали самой эффективной в России. Тогда в топ-5 рейтинга также вошли Салехард (ЯНАО) и Ханты-Мансийск (ХМАО).