ЯНАО занял шестое место в рейтинге регионов по ключевым показателям в 2022 году

26 декабря 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

Ямал занял шестое место итогового рейтинга регионов в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ занял шестое место в рейтинге регионов России за 2022 год. Итоги подвели эксперты агентства РИА Рейтинг, взяв за основу ключевые показатели предыдущих исследований. ЯНАО, итоговый балл — 61,978. В показателе аналитики сложили попадание региона в рейтинги по состоянию рынка труда, научно-технологическому развитию, качеству жизни и другие. В пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан и ХМАО. Ранее сообщалось, что в ЯНАО 57% семей могут приобрести машину стоимостью до 900 тысяч рублей. На эти цели им потребуется кредит на три года.

Ямало-Ненецкий автономный округ занял шестое место в рейтинге регионов России за 2022 год. Итоги подвели эксперты агентства РИА Рейтинг, взяв за основу ключевые показатели предыдущих исследований. ЯНАО, итоговый балл — 61,978. В показателе аналитики сложили попадание региона в рейтинги по состоянию рынка труда, научно-технологическому развитию, качеству жизни и другие. В пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан и ХМАО. Ранее сообщалось, что в ЯНАО 57% семей могут приобрести машину стоимостью до 900 тысяч рублей. На эти цели им потребуется кредит на три года.