25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

ЯНАО занял шестое место в рейтинге регионов по ключевым показателям в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, национальная библиотека, город салехард
Ямал занял шестое место итогового рейтинга регионов в 2022 году Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ занял шестое место в рейтинге регионов России за 2022 год. Итоги подвели эксперты агентства РИА Рейтинг, взяв за основу ключевые показатели предыдущих исследований.

ЯНАО, итоговый балл — 61,978. В показателе аналитики сложили попадание региона в рейтинги по состоянию рынка труда, научно-технологическому развитию, качеству жизни и другие. В пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан и ХМАО.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО 57% семей могут приобрести машину стоимостью до 900 тысяч рублей. На эти цели им потребуется кредит на три года.

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Ямало-Ненецкий автономный округ занял шестое место в рейтинге регионов России за 2022 год. Итоги подвели эксперты агентства РИА Рейтинг, взяв за основу ключевые показатели предыдущих исследований. ЯНАО, итоговый балл — 61,978. В показателе аналитики сложили попадание региона в рейтинги по состоянию рынка труда, научно-технологическому развитию, качеству жизни и другие. В пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан и ХМАО. Ранее сообщалось, что в ЯНАО 57% семей могут приобрести машину стоимостью до 900 тысяч рублей. На эти цели им потребуется кредит на три года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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