Две трети жителей ЯНАО могут без затруднений купить автомобиль

РИА Новости: ЯНАО занял первое место в РФ по доступности автомобилей

19 декабря 2022 в 02:56 Размер текста - 17 +

В ЯНАО 57% семей могут позволить себе купить автомобиль стоимостью до 1 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова В ЯНАО 57% семей могут позволить себе купить автомобиль стоимостью до 900 тыс. рублей в кредит на три года без особого ущерба для бюджета. Об этом сообщают РИА Новости, со ссылкой на собственных экспертов. «Только в одном регионе более половины среднестатистических семей могут без определенных проблем купить в кредит и содержать новый автомобиль. Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 56,9%», — сообщают эксперты РИА Новости. Рейтинг рассчитывался исходя из стоимости автомобиля в 900 тыс. рублей и первоначального взноса по кредиту в 20%. При этом учитывались расходы на содержание автомобиля и оформления полисов обязательного и добровольного автострахования. Средний по стоимости автомобиль (до 2,5 млн рублей) могут позволить себе 20% ямальцев, а автомобиль премиум-класса (от 5 млн рублей) всего 1,5% семей округа. Ранее URA.RU рассказало, что ЯНАО занял первое место в рейтинге по социальному благополучию семей. Среднему жителю округа потребуется менее четырех лет, чтобы накопить на автомобиль.

В ЯНАО 57% семей могут позволить себе купить автомобиль стоимостью до 900 тыс. рублей в кредит на три года без особого ущерба для бюджета. Об этом сообщают РИА Новости, со ссылкой на собственных экспертов. «Только в одном регионе более половины среднестатистических семей могут без определенных проблем купить в кредит и содержать новый автомобиль. Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 56,9%», — сообщают эксперты РИА Новости. Рейтинг рассчитывался исходя из стоимости автомобиля в 900 тыс. рублей и первоначального взноса по кредиту в 20%. При этом учитывались расходы на содержание автомобиля и оформления полисов обязательного и добровольного автострахования. Средний по стоимости автомобиль (до 2,5 млн рублей) могут позволить себе 20% ямальцев, а автомобиль премиум-класса (от 5 млн рублей) всего 1,5% семей округа. Ранее URA.RU рассказало, что ЯНАО занял первое место в рейтинге по социальному благополучию семей. Среднему жителю округа потребуется менее четырех лет, чтобы накопить на автомобиль.