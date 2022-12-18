Две трети жителей ЯНАО могут без затруднений купить автомобиль

В ЯНАО 57% семей могут позволить себе купить автомобиль стоимостью до 900 тыс. рублей в кредит на три года без особого ущерба для бюджета. Об этом сообщают РИА Новости, со ссылкой на собственных экспертов.
«Только в одном регионе более половины среднестатистических семей могут без определенных проблем купить в кредит и содержать новый автомобиль. Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 56,9%», — сообщают эксперты РИА Новости.
Рейтинг рассчитывался исходя из стоимости автомобиля в 900 тыс. рублей и первоначального взноса по кредиту в 20%. При этом учитывались расходы на содержание автомобиля и оформления полисов обязательного и добровольного автострахования.
Средний по стоимости автомобиль (до 2,5 млн рублей) могут позволить себе 20% ямальцев, а автомобиль премиум-класса (от 5 млн рублей) всего 1,5% семей округа.
Ранее URA.RU рассказало, что ЯНАО занял первое место в рейтинге по социальному благополучию семей. Среднему жителю округа потребуется менее четырех лет, чтобы накопить на автомобиль.
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