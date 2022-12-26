Новак доложил о рекордных поставках российского газа в Евросоюз в 2022 году

Вице-премьер РФ Новак: поставки российского СПГ выросли до 19,4 млрд кубометров, несмотря на санкции

26 декабря 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Новак подчеркнул, что поставки выросли, несмотря на антироссийские санкции Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Несмотря на постоянное расширение санкций в сторону России, поставки российского газа в Евросоюз выросли до 19,4 млрд кубометров. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. «В этом году мы смогли значительно нарастить поставки СПГ в Европу. За 11 месяцев 2022 года они выросли до 19,4 млрд кубометров, по итогам года ожидается 21 млрд кубометров», — сказал Новак в интервью ТАСС. Он уточнил, что при этом в Европе сохраняется дефицит газа. Новак заявил, что при этом Россия готова нарастить поставки газа в Европу. Так, сегодня обсуждается возможность поставок по газопроводу Ямал-Европа. Кроме того, Россия занимается транспортировкой газа через «Турецкий поток». При этом власти РФ хотят ввозить дополнительные объемы газа через Турцию после создания там хаба. Ранее президент России Владимир Путин говорил о том, что представители ЕС должны хотя послушать, что говорят американские специалисты про введение потолка цен на газ. Также известно, что страны Европы, несмотря на санкции, за одиннадцать месяцев текущего года закупили больше российского газа, чем страны Азии.

Несмотря на постоянное расширение санкций в сторону России, поставки российского газа в Евросоюз выросли до 19,4 млрд кубометров. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. «В этом году мы смогли значительно нарастить поставки СПГ в Европу. За 11 месяцев 2022 года они выросли до 19,4 млрд кубометров, по итогам года ожидается 21 млрд кубометров», — сказал Новак в интервью ТАСС. Он уточнил, что при этом в Европе сохраняется дефицит газа. Новак заявил, что при этом Россия готова нарастить поставки газа в Европу. Так, сегодня обсуждается возможность поставок по газопроводу Ямал-Европа. Кроме того, Россия занимается транспортировкой газа через «Турецкий поток». При этом власти РФ хотят ввозить дополнительные объемы газа через Турцию после создания там хаба. Ранее президент России Владимир Путин говорил о том, что представители ЕС должны хотя послушать, что говорят американские специалисты про введение потолка цен на газ. Также известно, что страны Европы, несмотря на санкции, за одиннадцать месяцев текущего года закупили больше российского газа, чем страны Азии.