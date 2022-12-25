Global Times: в Китае предпочли Россию другим странам

26 декабря 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

Многие китайцы считают, что Россия усилила свои позиции, несмотря на санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Китайцы назвали укрепление контактов с Россией главным направлением внешней политики КНР. Об этом написали в Global Times. Опрос показал, что 58,4% китайцев считают укрепление контактов с РФ главным направлением политики КНР на внешней арене, пишет издание . Уточняется, что многие опрошенные убеждены в том, что РФ усилила свои позиции, несмотря на санкции Запада. Global Times опросило более 2,2 тысяч жителей Китая, проживающих в крупнейших городах республики. После начала спецоперации на Украине многие страны ввели против России санкции. Однако Китай, несмотря на давление Запада, продолжил сотрудничество с РФ. Так, глава МИД КНР Ван И назвал отношения двух держав «крепкими, как монолит», передает RT.

Китайцы назвали укрепление контактов с Россией главным направлением внешней политики КНР. Об этом написали в Global Times. Опрос показал, что 58,4% китайцев считают укрепление контактов с РФ главным направлением политики КНР на внешней арене, пишет издание. Уточняется, что многие опрошенные убеждены в том, что РФ усилила свои позиции, несмотря на санкции Запада. Global Times опросило более 2,2 тысяч жителей Китая, проживающих в крупнейших городах республики. После начала спецоперации на Украине многие страны ввели против России санкции. Однако Китай, несмотря на давление Запада, продолжил сотрудничество с РФ. Так, глава МИД КНР Ван И назвал отношения двух держав «крепкими, как монолит», передает RT.