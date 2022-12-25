Global Times: в Китае предпочли Россию другим странам

Китайцы назвали укрепление контактов с Россией главным направлением внешней политики КНР. Об этом написали в Global Times.
Опрос показал, что 58,4% китайцев считают укрепление контактов с РФ главным направлением политики КНР на внешней арене, пишет издание. Уточняется, что многие опрошенные убеждены в том, что РФ усилила свои позиции, несмотря на санкции Запада. Global Times опросило более 2,2 тысяч жителей Китая, проживающих в крупнейших городах республики.
После начала спецоперации на Украине многие страны ввели против России санкции. Однако Китай, несмотря на давление Запада, продолжил сотрудничество с РФ. Так, глава МИД КНР Ван И назвал отношения двух держав «крепкими, как монолит», передает RT.
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Китайцы назвали укрепление контактов с Россией главным направлением внешней политики КНР. Об этом написали в Global Times. Опрос показал, что 58,4% китайцев считают укрепление контактов с РФ главным направлением политики КНР на внешней арене, пишет издание. Уточняется, что многие опрошенные убеждены в том, что РФ усилила свои позиции, несмотря на санкции Запада. Global Times опросило более 2,2 тысяч жителей Китая, проживающих в крупнейших городах республики. После начала спецоперации на Украине многие страны ввели против России санкции. Однако Китай, несмотря на давление Запада, продолжил сотрудничество с РФ. Так, глава МИД КНР Ван И назвал отношения двух держав «крепкими, как монолит», передает RT.