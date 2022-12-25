25 декабря 2022

Global Times: в Китае предпочли Россию другим странам

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XI Пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Москва, флаги россии и китая, стол переговоров, подписание соглашений, договор о дружбе и сотрудничестве
Многие китайцы считают, что Россия усилила свои позиции, несмотря на санкции Фото:

Китайцы назвали укрепление контактов с Россией главным направлением внешней политики КНР. Об этом написали в Global Times.

Опрос показал, что 58,4% китайцев считают укрепление контактов с РФ главным направлением политики КНР на внешней арене, пишет издание. Уточняется, что многие опрошенные убеждены в том, что РФ усилила свои позиции, несмотря на санкции Запада. Global Times опросило более 2,2 тысяч жителей Китая, проживающих в крупнейших городах республики.

После начала спецоперации на Украине многие страны ввели против России санкции. Однако Китай, несмотря на давление Запада, продолжил сотрудничество с РФ. Так, глава МИД КНР Ван И назвал отношения двух держав «крепкими, как монолит», передает RT.

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Китайцы назвали укрепление контактов с Россией главным направлением внешней политики КНР. Об этом написали в Global Times. Опрос показал, что 58,4% китайцев считают укрепление контактов с РФ главным направлением политики КНР на внешней арене, пишет издание. Уточняется, что многие опрошенные убеждены в том, что РФ усилила свои позиции, несмотря на санкции Запада. Global Times опросило более 2,2 тысяч жителей Китая, проживающих в крупнейших городах республики. После начала спецоперации на Украине многие страны ввели против России санкции. Однако Китай, несмотря на давление Запада, продолжил сотрудничество с РФ. Так, глава МИД КНР Ван И назвал отношения двух держав «крепкими, как монолит», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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