25 декабря 2022
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23 декабря 2022

Аэропорт в городе ЯНАО закрыт из-за метеоусловий

© Служба новостей «URA.RU»
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Газпром. Ноябрьск, аэропорт, ноябрьск
Аэропорт Ноябрьска не принимает рейсы из-за метеоусловий Фото:

В аэропорту Ноябрьска (ЯНАО) задержаны рейсы на неопределенное время. Как сообщили агентству в справочной службе аэропорта, самолеты задержаны по причине метеоусловий.

«Аэропорт закрыт из-за метеоусловий. Утренний самолет из Уфы, который должен был приземлиться в 9:10, сел в Тюмени. Мы рейсы не принимаем», — сообщили в справочной службе.

Самолет в Екатеринбург должен был вылететь 26 декабря в 10:05, однако задержан до 14:10. Рейс в Тюмень задержан до 14:00, в Уфу до 19:00.

Ранее URA.RU рассказывало, что рейс авиакомпании «Ямал» из Салехарда в Минеральные воды был задержан по неизвестным причинам. В справочных службах причину задержки прокомментировать не смогли.

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В аэропорту Ноябрьска (ЯНАО) задержаны рейсы на неопределенное время. Как сообщили агентству в справочной службе аэропорта, самолеты задержаны по причине метеоусловий. «Аэропорт закрыт из-за метеоусловий. Утренний самолет из Уфы, который должен был приземлиться в 9:10, сел в Тюмени. Мы рейсы не принимаем», — сообщили в справочной службе. Самолет в Екатеринбург должен был вылететь 26 декабря в 10:05, однако задержан до 14:10. Рейс в Тюмень задержан до 14:00, в Уфу до 19:00. Ранее URA.RU рассказывало, что рейс авиакомпании «Ямал» из Салехарда в Минеральные воды был задержан по неизвестным причинам. В справочных службах причину задержки прокомментировать не смогли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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