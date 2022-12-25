Аэропорт в городе ЯНАО закрыт из-за метеоусловий

Аэропорт Ноябрьска не принимает рейсы из-за метеоусловий Фото: Алексей Сибиряк © URA.RU

В аэропорту Ноябрьска (ЯНАО) задержаны рейсы на неопределенное время. Как сообщили агентству в справочной службе аэропорта, самолеты задержаны по причине метеоусловий.

«Аэропорт закрыт из-за метеоусловий. Утренний самолет из Уфы, который должен был приземлиться в 9:10, сел в Тюмени. Мы рейсы не принимаем», — сообщили в справочной службе.

Самолет в Екатеринбург должен был вылететь 26 декабря в 10:05, однако задержан до 14:10. Рейс в Тюмень задержан до 14:00, в Уфу до 19:00.

Ранее URA.RU рассказывало, что рейс авиакомпании «Ямал» из Салехарда в Минеральные воды был задержан по неизвестным причинам. В справочных службах причину задержки прокомментировать не смогли.