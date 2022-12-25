В общественной палате ХМАО избрали нового председателя

Обновленный состав общественной палаты ХМАО провел первое заседание с участием губернатора Югры Натальи Комаровой и выбрал нового председателя. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила руководитель аппарата общественной палаты Елена Миллер.
«Состав общественной палаты обновился на две трети — 30 человек из 45. И состав омолодился, почти на 10 лет, в среднем. На первом заседании новым председателем единогласно избрана Алсу Венеровна Маганова», — сказала Миллер.
Алсу Маганова ранее занимала должность заместителя председателя общественной палаты Югры. Возглавляла комиссию по вопросам общественного контроля и правозащитной деятельности. Была индивидуальным предпринимателем, руководила школами иностранных языков. В общественную палату Югры прошла по списку губернатора Югры от регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России».
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова утвердила новый список общественной палаты Югры. Этот список составляет треть членов обновленного состава общественной палаты.
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