В общественной палате ХМАО избрали нового председателя

26 декабря 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Состав общественной палаты Югры обновился на две трети Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обновленный состав общественной палаты ХМАО провел первое заседание с участием губернатора Югры Натальи Комаровой и выбрал нового председателя. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила руководитель аппарата общественной палаты Елена Миллер. «Состав общественной палаты обновился на две трети — 30 человек из 45. И состав омолодился, почти на 10 лет, в среднем. На первом заседании новым председателем единогласно избрана Алсу Венеровна Маганова», — сказала Миллер.



Алсу Маганова ранее занимала должность заместителя председателя общественной палаты Югры. Возглавляла комиссию по вопросам общественного контроля и правозащитной деятельности. Была индивидуальным предпринимателем, руководила школами иностранных языков. В общественную палату Югры прошла по списку губернатора Югры от регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России».



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова утвердила новый список общественной палаты Югры. Этот список составляет треть членов обновленного состава общественной палаты.

Обновленный состав общественной палаты ХМАО провел первое заседание с участием губернатора Югры Натальи Комаровой и выбрал нового председателя. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила руководитель аппарата общественной палаты Елена Миллер. «Состав общественной палаты обновился на две трети — 30 человек из 45. И состав омолодился, почти на 10 лет, в среднем. На первом заседании новым председателем единогласно избрана Алсу Венеровна Маганова», — сказала Миллер. Алсу Маганова ранее занимала должность заместителя председателя общественной палаты Югры. Возглавляла комиссию по вопросам общественного контроля и правозащитной деятельности. Была индивидуальным предпринимателем, руководила школами иностранных языков. В общественную палату Югры прошла по списку губернатора Югры от регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова утвердила новый список общественной палаты Югры. Этот список составляет треть членов обновленного состава общественной палаты.