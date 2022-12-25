Военнослужащий в Екатеринбурге назвал главное качество руководителя на СВО

Солдат Первой Славянской бригады поделился работой руководителя на спецоперации

26 декабря 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Руководитель бригады обязан соответствовать солдатам, с которыми он работает на спецоперации Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замкомандира Первой Славянской бригады с позывным «Большой» рассказал о работе руководителя и факторах выживания на фронте. Этим мужчина поделился с корреспондентом URA.RU на встрече в Екатеринбурге. «Руководитель обязан соответствовать солдатам, с которыми он работает. Люди, отправившиеся на спецоперацию, достойные мужчины, быть с ними рядом огромная честь», — отметил «Большой» в беседе с корреспондентом агентства. Военнослужащий добавил, что основными факторами для выживания на фронте являются взаимодействия между людьми, с которыми ты находишься рядом. «Важно держать хорошую связь между подразделениями, с которыми работаешь в одном направлении», — подытожил он. Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.

Замкомандира Первой Славянской бригады с позывным «Большой» рассказал о работе руководителя и факторах выживания на фронте. Этим мужчина поделился с корреспондентом URA.RU на встрече в Екатеринбурге. «Руководитель обязан соответствовать солдатам, с которыми он работает. Люди, отправившиеся на спецоперацию, достойные мужчины, быть с ними рядом огромная честь», — отметил «Большой» в беседе с корреспондентом агентства. Военнослужащий добавил, что основными факторами для выживания на фронте являются взаимодействия между людьми, с которыми ты находишься рядом. «Важно держать хорошую связь между подразделениями, с которыми работаешь в одном направлении», — подытожил он. Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.