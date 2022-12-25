25 декабря 2022
24 декабря 2022

Военнослужащий в Екатеринбурге назвал главное качество руководителя на СВО

Солдат Первой Славянской бригады поделился работой руководителя на спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Руководитель бригады обязан соответствовать солдатам, с которыми он работает на спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Замкомандира Первой Славянской бригады с позывным «Большой» рассказал о работе руководителя и факторах выживания на фронте. Этим мужчина поделился с корреспондентом URA.RU на встрече в Екатеринбурге.

«Руководитель обязан соответствовать солдатам, с которыми он работает. Люди, отправившиеся на спецоперацию, достойные мужчины, быть с ними рядом огромная честь», — отметил «Большой» в беседе с корреспондентом агентства.

Военнослужащий добавил, что основными факторами для выживания на фронте являются взаимодействия между людьми, с которыми ты находишься рядом. «Важно держать хорошую связь между подразделениями, с которыми работаешь в одном направлении», — подытожил он.

Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.

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Замкомандира Первой Славянской бригады с позывным «Большой» рассказал о работе руководителя и факторах выживания на фронте. Этим мужчина поделился с корреспондентом URA.RU на встрече в Екатеринбурге. «Руководитель обязан соответствовать солдатам, с которыми он работает. Люди, отправившиеся на спецоперацию, достойные мужчины, быть с ними рядом огромная честь», — отметил «Большой» в беседе с корреспондентом агентства. Военнослужащий добавил, что основными факторами для выживания на фронте являются взаимодействия между людьми, с которыми ты находишься рядом. «Важно держать хорошую связь между подразделениями, с которыми работаешь в одном направлении», — подытожил он. Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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